Sängerin Chovo thematisiert in neuem Song Gewalt an Frauen

Zum Start der „16 Tage gegen Gewalt an Frauen“ veröffentlicht die Wiener R’n’B-Sängerin Chovo den Song „Jedermann“ und greift im Text das Thema Gewalt an Frauen und Mädchen auf. Als junge Frau habe sie es satt, dauernd Angst zu haben vor Übergriffen und Machtmissbrauch sowie Angst, als Frau durch die Welt zu gehen, betont die Newcomerin, die im Dezember ihr Debütalbum „Unsere Facetten“ herausbringt.

Mit dem groovigen Song prangert die 24-Jährige die widersprüchlichen Anforderungen an Frauen und Migrantinnen der zweiten Generation an und fordert ihren Platz ein. „Du weißt nicht, was in mir vorgeht (…) lauf doch mal in meinen Schuhen“, singt Chovo und appelliert an Männer, sich in der Verantwortlichkeit zu sehen, sexistische Strukturen zu erkennen, ihr eigenes Verhalten zu reflektieren und ihre gewalttätigen Freunde zu konfrontieren.

Zum 25. Geburtstag der Künstlerin am 9. Dezember folgt das erste Album. „Unsere Facetten“ ist in Zusammenarbeit mit Wiener Produzenten wie Osive, Felís und Christoh entstanden. Die zehn Tracks – „voller nostalgischer, smoother Beats“ – würden zusammen eines verdeutlichen, so die Vorankündigung: „Frau sein heißt, voller Widersprüche zu sein und sich nie auf Stereotype reduzieren zu lassen.“