Saisonstart mit Waffeln, Zuckerwatte, Shakespeare und Poesie

Gleich vier Tage lang feiert das Linzer Landestheater den Saisonstart und damit auch den Einstand des neuen Schauspielchefs David Böhm. Und der stellt sich mittendrin mit einer Inszenierung ein. Von Freitag, 13. September, bis Montag, 16. September, bietet das Landestheater unter dem Motto „Viel Lärm um die Liebe“ jede Menge Programm für Jung und Alt, am Samstag geht die Premiere von Shakespeares „Viel Lärm um Nichts“ über die Bühne.

„Mit Waffeln, Zuckerwatte, Shakesbeer und Poesie – mit magischen Fechtkämpfen, dem Elevator Romeo, der Technikshow XXL, DJ Puck mit seiner Kinderdisco Wie es euch gefällt und vielem mehr“ werde das gesamte Haus an der Promenade bei freiem Eintritt zur Bühne, wie es in der Einladung heißt.

Auftakt mit Texta, AVEC, Franzobel & Co.

David Bösch hat jede Menge prominente Gäste zum Auftakt der Vier-Tages-Party am Freitag, 19.30 Uhr, eingeladen: So werden u.a. die Linzer Urgesteine Texta, die Sängerin AVEC und die Schriftsteller Franzobel und Teresa Dopler mit dabei sein.

Samstag (14 bis 22.30 Uhr) und Sonntag (11 bis 22.30 Uhr) läuft dann das Theaterspektakel à la Shakespeare im und rund um das Schauspielhaus mit Live-Musik, Tanz, heftigen Fechtkämpfen mit Poolnudeln, einer Liebes-Schreibzentrale, Shakespeare-Requisitenkammer und der kleinsten Disco der Welt.

Wer Lust hat und mindestens 13 Jahre alt ist, kann sich die öffentliche Generalprobe (15 Uhr) von „Romeo & Julia Short Cuts“ nach William Shakespeare in einer Fassung von Junges Theater-Chefin Nele Neitzke reinziehen.

Ritt durch die Irrungen und Wirrungen der Liebe

Am Samstagabend (19.30 Uhr) schlüpfen bewährte Ensemblemitglieder wie Theresa Palfi, Julian Sigl, Helmuth Häusler, Daniel Klausner und Lutz Zeidler in die Hauptrollen, wenn David Böschs erste Inszenierung als Schauspieldirektor am Haus, „Viel Lärm um Nichts“, inklusive Live-Musik Premiere feiert. Shakespeares Komödie ist ein aberwitziger Ritt durch die Irrungen und Wirrungen der Liebe. Sie bietet den Schauplatz für einen wortgewaltigen Geschlechterkampf voller Maskeraden, (Selbst-)Täuschungen und Witz.

Am Sonntag (11 Uhr) gibt´s das Mitmach-Musiktheater „Chaos im Zauberwald“ für Kinder (ab sechs) und unter dem Titel „Dead or alive: Linz gegen Shakespeare“ ab 19.30 Uhr einen „Poetry Slam der Superlative“, bei dem das Publikum den Champ des Battles mit Applaus kürt.

Einen weiteren Höhe-, aber auch den Schlusspunkt setzt der Auftritt der Schauspielerin Birgit Minichmayr am Montag (19.30 Uhr): Die gebürtige Paschingerin tritt „As an unperfect Actor“ mit Shakespeare-Sonetten, begleitet von Quadro Nuevo und Bernd Lhotzky, vor das Publikum.

Von Melanie Wagenhofer