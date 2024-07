Salzburger Festspiele: Die Presseschau zum neuen „Jedermann“

Ein Blick auf die internationalen und nationalen Pressestimmen zum neuen „Jedermann“ von Robert Carsen, der am Samstag Premiere am Domplatz feierte

Am Samstag erschallte zum ersten Mal der mit Spannung erwartete neue Jedermann-Ruf am Domplatz: Die nach Ausladung von Michael Sturminger und seinem Team verhältnismäßig kurzfristig angesetzte neue „Jedermann“-Inszenierung von Robert Carsen bei den Salzburger Festspielen wurde umjubelt, auch dank Philipp Hochmair in der Titelrolle. Ein Blick auf die Stimmen der internationalen und nationalen Presse zum theatralen Hochamt, mit dem die Festspiele 2024 eingeläutet wurden.

„Der Jedermann der Herzen ist da!“

SÜDDEUTSCHE ZEITUNG

„So sakral, ernst und (text)gläubig wie in diesem Jahr ging der Salzburger ‚Jedermann‘ schon lange nicht mehr über die Bühne. […] Bei Robert Carsen wird es wieder kunstvoller, archaischer. Aber dieser Ansatz geht noch nicht überzeugend auf. […]

„Voilà, der Jedermann der Herzen ist da! […] Der sonst so expressive Hochdruckschauspieler Hochmair nimmt sich zurück, gibt eher zu wenig als zu viel.“

FRANKFURTER ALLGEMEINE ZEITUNG

„Robert Carsen hat alle Gerüste abgeräumt, um den Text zum Klingen zu bringen. Eine im besten Sinne konservative Aufführung. […] Der Opernregisseur Carsen ist ein Virtuose der plastischen Behandlung von Menschenmassen, des Arrangierens lebender Gruppenbilder, deren Anmutung des Schwerelosen genaue Koordination voraussetzt.“

„Obwohl der schimmerlos zu frühem Tod bestimmte Goldjunge die Hände in den Schoß hätte legen können, solange er flüssig war, untermalt Philipp Hochmair fast alle seine Sätze mit Handbewegungen – der reiche Mann kann nicht still besitzen, er greift und gräbt immer tiefer und weiter. […] Auch bei der Buhlschaft (Deleila Piasko) verweist die Verwandlung der Verse in Prosa auf eine romantische Gegenwelt zum Regelkosmos von Hofmannsthals Spiel.“

MÜNCHENER ABENDZEITUNG

Zu Robert Carsen: „Seine Deutung ist kühl, vergleichsweise texttreu und letztendlich ziemlich brav. Was ein religiös gleichgültiges Publikum in gottesfernen Zeiten mit der zweiten Stunde dieses pausenlosen Stücks anfangen soll, bleibt künstlerisch wie inhaltlich offen.“

„Hochmair verfügt über domplatzfüllendes Charisma. Aber mehr als einen Tonfall hat der Schauspieler nicht drauf, was ihn mit fast allen seiner Kollegen und Kolleginnen verbindet. […] So löblich es sein mag, am Domplatz dem Nachwuchs eine Chance zu geben, mehr raumfüllende Virtuosität hätte nicht geschadet.“

DIE TAZ

„Mit viel Glamour und Pailettenglimmer und Philipp Hochmair in der Hauptrolle packt Robert Carsen den ‚Jedermann‘ bei den Hörnern.“

„Hochmair macht sich die Rolle auf seine körperliche Art zu eigen und kapert den Text im Hochmair-Duktus. Aber anders als sein Vorgänger, der den Text von innen leuchten ließ und auch infrage stellte, reitet er ihn wie einen Stier und versucht ihn bei den Hörnern zu packen. Beim Publikum kassierte er dafür ab. […] Deleila Piasko ist eine zupackend sinnliche Buhlschaft, die wie Lady Macbeth die Aussetzer Jedermanns beim Partyevent überspielt.“

„Stimmungsvoll und dabei schnörkellos“

BERLINER MORGENPOST

„Der Kanadier Robert Carsen hat das Stück höchst stimmungsvoll und dabei schnörkellos inszeniert.“

„Hochmair gelang der Spagat zwischen dem sein Leben lang skrupellosen und erst kurz vor dem Tod nachdenklichen Superreichen eindrucksvoll. […] Piasko überzeugte mit ihrer Präsenz. Selten wirkte das zentrale Liebesduo des Stücks so leidenschaftlich.“

SALZBURGER NACHRICHTEN

„Das ist der fundamentale Bruch dieser Inszenierung: zwischen alle ansprechen und extrem elitär. Für Anfang und Ende hat Robert Carsen gute Einfälle, um dem Publikum mitzuteilen: Was sich hier abspielt, geht jeden an. […] Vieles gelingt im neuen ‚Jedermann‘ sehr gut.“

„Philipp Hochmair hat Hofmannsthals Text gut drauf und artikuliert ihn verständlich. Doch selten überwindet er das Korsett von Zeile zu Zeile und von Reim zu Reim. Das größte Liebespaar der Festspielgeschichte werden die zwei nicht.“

OBERÖSTERREICHISCHE NACHRICHTEN

„Wohltuendes Gegenteil zu den zeitgeistigen Versuchen von Vorgänger Michael Sturminger. […] Begeisterter Applaus und Bravo-Rufe für diesen Schritt zurück in eine vielversprechende Jedermann-Zukunft.“

„Die Buhlschaft von Deleila Piasko ist alles andere als eine zur Begleitung aufgehübschte Schönheit.“

DER STANDARD

„Mit dem kanadischen Regisseur hat Intendant Markus Hinterhäuser eine weise Wahl getroffen. Der Opernfachmann versteht es, Hugo von Hofmannsthals Spiel vom Sterben des reichen Mannes die Vorlage des mittelalterlichen Mysterienspiels ein wenig auszutreiben und die Tragödie vielmehr im altgriechischen Theater zu verorten.“

„Hochmair legt seinen Jedermann – ganz wie man es von ihm erwarten durfte – als freuderfüllten Lebemann an und gibt dennoch nur selten seinem Hang zum Overacting nach. Das schafft Raum fürs restliche Ensemble und schenkt der Neuinszenierung von Robert Carsen viele schöne Kollektivmomente. […] Mit Buhlschaft Deleila Piasko, die ihre Rolle unauffällig, aber stimmig anlegt, tritt Hochmair im goldbestickten Partnerlook auf.“

„Massenszenen, die an Musicals erinnern“

VORARLBERGER NACHRICHTEN

„Die Inszenierung von Robert Carsen legt einen starken Akzent auf Massenszenen, die an Musicals des 20. Jahrhunderts erinnern. […] Seine Inszenierung schafft eine Balance zwischen großem Spektakel und intimen Momenten.“

„Philipp Hochmair beeindruckt als Jedermann durch seine einzigartige Sprechweise und intensive Bühnenpräsenz. […] Zu Beginn braucht er ein wenig Zeit, um sich in die Rolle einzufinden und wirkt daher zunächst etwas zurückhaltend. Doch je länger das Stück dauert, desto mehr entfaltet er seine schauspielerische Kraft.“

KLEINE ZEITUNG

„Den jungen Dominik Dos-Reis als Tod zu besetzen, der dem Publikum den Menschenüberdruss eines abwesenden Gottes ausrichtet, ist die größte Überraschung in Robert Carsens smoother Inszenierung, die ansonsten alle in sie gesetzten Erwartungen erfüllt. […] Warum Österreich seit mehr als 100 Jahren so tut, als wäre der ‚Jedermann‘ sein alljährlich unverzichtbares Nationaldrama, kann diese Inszenierung zwar auch nicht erklären. Aber sie wird diesen Mythos jedenfalls gut nähren.“

„Hochmair hat Lob und Hudel wohlverdient, aber seinen Mitspielerinnen und Mitspielern lässt Carsens Inszenierung entsprechend weniger Raum. Deleila Piasko gibt eine temperamentvolle Buhlschaft, die den Anwandlungen des Geliebten mit Überschwänglichkeit begegnet und mit ihm Tango tanzt, aber ihre Rolle wirkt seltsam klein gehalten.“

KRONEN ZEITUNG

„Carsen kommt von der Oper und ist gewohnt, Massen zu bewegen. Das verführt ihn zu einer überlang aufgedonnerten Tischgesellschaft, als habe eine Musicaltruppe das Kommando übernommen.“

„Im zweiten Teil, dem der Läuterung, besteht kein Zweifel mehr, dass die Rolle auf Philipp Hochmair gewartet hat. […] Und den außergewöhnlichen Tod des jungen Dominik Dos-Reis, einen sanften und strafenden Engel der Erlösung. Nur mit Deleila Piaskos an sich hoch präsenter Buhlschaft kann die Regie nichts anfangen: Ihr Beitrag beschränkt sich weitgehend auf den Turniertanz.“

DIE PRESSE

„Am stärksten sind jedenfalls die einsamen Szenen, die der Verlassenheit, des Verzweifelns.“

„Philipp Hochmair versprüht mit markanter Sprache außergewöhnliche Intensität. […] Deleila Piasko hat als Buhlschaft (die textlich kleine Rolle wurde hier sogar noch gekürzt) derart starke Präsenz, dass sie selbst dann auffällt, wenn sie gemeinsam mit mehr als 80 Mitspielern in Lumpen oder gar im Totenhemd auftritt.“

KURIER

„Carsen verweigert dem Salzburger Erfolgsstück zum Glück jeden Anflug von Bühnennostalgie nach vermeintlich besseren Theaterzeiten. […] Hochmair steht im Zentrum einer Inszenierung, die alles Folkloristische beiseite räumt, stattdessen in reichhaltigen, großen Bildern von der bitter endenden Lebensparty eines heutigen Problemmilliardärs erzählt – aber bei dessen Läuterung letztlich in der Behauptung verharrt.“

„Hochmair nimmt man den Lebemann ungleich mehr ab als den Gläubigen. […] So formlos sah man die Buhlschaft wohl noch nie ihren Jedermann aufgeben, zur Seite gezerrt von der rettenden Freundin, Stempel drunter und Schluss. Schade! Von Deleila Piasko hätte man – so wie von Andrea Jonasson als Jedermanns Mutter – gern mehr gesehen als die Buhlschaften-Pflicht.“