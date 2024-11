Salzburger Winterfest eröffnete mit rasantem Zirkusspektakel

Artistisches Können, eigenwillige Charaktere, unglaubliche Körperbeherrschung, schnelle Wechsel zwischen schrillen und poetischen Szenen und eine Live-Band, die das Geschehen unerbittlich vorantreibt: Mit dem Stück „Sabotage“ der britischen Kompanie NoFit State Circus feierte das diesjährige Winterfest im Salzburger Volksgarten am Mittwochabend seine Eröffnung. Das rasante Zirkusspektakel war ganz nach dem Geschmack des Publikums und erhielt viel Applaus.

In bunten, schnell wechselnden Bildern erzählt „Sabotage“ vom Aufbegehren gegen das Establishment, von spielerischer Aneignung von Raum und Aufmerksamkeit, von Verwandlung, Sehnsucht, Rebellion und Würde. Es sind kleine Geschichten, die sich aneinanderreihen, und die vor allem durch die unter der Kuppel des Zirkuszeltes schwebende Akrobatik leben. Am Trapez, an Gurten, Leitern oder Metallringen turnen sich die Artisten mit einer Leichtigkeit in luftige Figuren als ob der Körper keine Grenzen der Beweglichkeit kennen würde. Mal schweben sie nach oben, mal nach unten – immer perfekt austariert von Partnern, die sich am anderen Ende des Seils befinden.

Lesen Sie auch

Geturnt wird auch am Boden: Da gibt es Salti durch Reifen, Körperpyramiden, Ballspiele, Radfahrer und einen Akrobaten, der auf der Slackline nicht nur formvollendet balanciert, sondern sie wie ein Trampolin für unglaubliche Luftsprünge und Höhenflüge nützt. Dazwischen tritt amtierendes, nicht mehr oder noch nicht amtierendes Politpersonal von Emmanuel Macron, Boris Johnson bis Donald Trump auf, flaniert durch bunte Jahrmarktszenen, um dann die Pappmasche-Köpfe an der vorbeiradelnden Garderobe abzugeben und in der Anonymität zu verschwinden. „Sabotage“ ist ein buntes Spektakel auf der Höhe zeitgenössischer Zirkuskunst – artistisch virtuos, rasant und humorvoll. Das Publikum feierte die Produktion, die noch bis 15. Dezember zu sehen ist, mit Standing Ovations.

(Von Claudia Lagler/APA)

Winterfest 24 – Festival für zeitgenössische Circuskunst, 27. November 2024 bis 6. Jänner 2025, Salzburger Volksgarten. winterfest.at