Sammlung europäischer Gemälde im New Yorker Met eröffnet neu

Nach einer fünf Jahre langen und 150 Millionen Dollar (etwa 140 Millionen Euro) teuren Renovierung eröffnet das New Yorker Metropolitan Museum am Montag (20. November) seine umfangreiche und berühmte Sammlung europäischer Gemälde wieder für Besucher. Die 45 Ausstellungsräume in dem renommierten Museum am Central Park in Manhattan beherbergen mehr als 700 Gemälde, Skulpturen und Gegenstände aus dem 14. bis zum 19. Jahrhundert – nun neu sortiert.

Vertreten sind so gut wie alle berühmten europäischen Maler und Malerinnen dieser Zeit: Ob Goya, Canaletto, Frans Hals, Johannes Vermeer, Rembrandt, Peter Paul Rubens, Caravaggio, Raphael, Pieter Bruegel der Ältere, Adélaïde Labille-Guiard oder Hans Holbein der Ältere.

„Das Met hat eine der großartigsten Sammlungen europäischer Gemälde der Welt“, sagte der österreichische Direktor Max Hollein. „Die Vollendung des enormen Projekts der Renovierung der Dachfenster erlaubt uns, diese außergewöhnlichen Kunstwerke in einer großartigen Umgebung zu zeigen und wir freuen uns darauf, alle hier willkommen zu heißen, um diese tolle Präsentation von Kunst und Ideen viele Jahre lang genießen zu können.“

