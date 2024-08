Satellitenschüssel mit Banksy-Kunstwerk verschwunden

Ein Steinbock, Elefant, Äffchen und zuletzt ein Wolf: Mehrere Tage in Folge tauchten neue Werke des britischen Street-Art-Künstlers Banksy auf, die er an verschiedenen Orten Londons aufgesprüht hatte.

Doch beim jüngsten Werk war die Freude nur von kurzer Dauer. Kurz nachdem der mysteriöse Künstler mit der Veröffentlichung eines Bildes auf Instagram seine Urheberschaft bestätigt hatte, wurde das auf eine Satellitenschüssel aufgesprühte Werk von Unbekannten entfernt.

Lesen Sie auch

Die Metropolitan Police teilte auf dpa-Anfrage mit, sie sei wegen des Diebstahls einer Satellitenschüssel mit einem Kunstwerk kontaktiert worden. Bisher gebe es noch keine Festnahmen, die Ermittlungen dauerten an.

Die Satellitenschüssel mit der Wolf-Silhouette stand auf dem Dach eines einstöckigen verrammelten Ladengeschäfts in Peckham, im Südosten Londons. Auf Bildern und Videos britischer Medien waren mehrere maskierte Menschen zu sehen, die sich mit einer Leiter Zugang zu dem Dach verschafften, die Satellitenschüssel abmontierten und wegtrugen.

Banksy ist einer der weltweit berühmtesten Street-Art-Künstler – seine Werke erzielen bei Versteigerungen Millionenwerte. Seine Identität hält er jedoch geheim. Bekannt ist nur, dass er aus der westenglischen Stadt Bristol stammt. Seine meist an Häuser gesprühten Werke, die er stets per Instagram-Post verifiziert, tauchen in unregelmäßigen Abständen in Großbritannien und anderen Ländern auf.

Bereits im vergangenen Dezember war eines seiner Werke – ebenfalls in Peckham – kurz nach dessen Bestätigung entfernt worden. Es handelte sich um ein Stoppschild, auf das mehrere militärische Drohnen aufgesprüht worden waren. Auch damals wurde es bei Tageslicht unter den Augen von Passanten von einem Mann mit Bolzenschneider entfernt und mitgenommen.