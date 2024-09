Schäxpir: Elf Tage im Zeichen von jungem Theater

Die 13. Ausgabe des Festivals SCHÄXPIR wird von 3. bis 14. Juni 2025 über die Bühne gehen und den Titel „Was bleibt“ tragen. Erneut wird SCHÄXPIR von Sara Ostertag und Julia Ransmayr künstlerisch verantwortet. Das Theaterfestival für junges Publikum widmet sich dabei den Fragen, woher wir kommen und wohin wir gehen. Erzählt werden die großen globalen Geschichten – Schöpfungsgeschichten, Mythen, Märchen, Geburt und Tod – Kulturen übergreifend, multidimensional und divers.

Das Festival findet 2025 erstmals an elf Tagen statt. So steht Schulen genügend Zeit zur Verfügung, die Vorstellungen zu besuchen und dank der Pfingstfeiertage kommen auch Familien in den Genuss, das SCHÄXPIR-Treiben in Linz auszukosten.

Eine besondere Zusammenarbeit für SCHÄXPIR ergibt sich 2025 mit dem Landestheater Linz. Gemeinsam entsteht der Abschluss des Spielplans 2024/25 der Sparte Schauspiel unter dem neuen Direktor David Bösch und feiert im Zuge des Festivals seine Premiere.

„Das SCHÄXPIR Theaterfestival hat sich bereits einen Fixplatz in den Herzen der Kulturfreundinnen und Kulturfreunde in Oberösterreich erspielt. Es ist ein echtes Highlight speziell für das junge Publikum und wird die oberösterreichische Kultur- und Theaterlandschaft mit den nationalen und internationalen Produktionen 2025 wieder bereichern“, betont Landeshauptmann Thomas Stelzer.