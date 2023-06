Schäxpir Festival war voller Erfolg

Unter tosendem Applaus fiel am Samstag der letzte Vorhang des Schäxpir Festivals 2023. Getreu dem Motto „magic – die Geschichte der Geschichten“ ließen sich 10.672 Besucher verzaubern. „Das Schäxpir Festival hat auch 2023 gezeigt, wofür es steht: hochkarätiges nationales wie internationales Programm für junges Publikum nach Linz und Oberösterreich zu bringen“, freut sich Landeshauptmann Thomas Stelzer. „Schäxpir hat ganz Linz erneut in seinen Bann gezogen und gezeigt, wie und was Theater alles sein kann“resümiert Festivalleiterin Anja Lang.

Sujet mit Werbepreisen ausgezeichnet

Erfolgreich war das Festival auch für die Agentur Zunder. Sie hat für das Shäxpir-Werbesujet drei Trophäen des begehrten Werbepreises des Creativ Club Austria (CCA) erhalten.