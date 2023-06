Schäxpir: Magie, die Berge versetzt

Auf ihrem Weg nach Las Vegas machte Showgirl Starlet aka Nora Jacobs Halt in Linz und erkundete gemeinsam mit ihren Bühnengästen die Magie – so das diesjährige Motto — von Schäxpir. Mittwochabend wurde das Theaterfestival für junges Publikum in den Kammerspielen kurzweilig und höchst unterhaltsam eröffnet.

LH Thomas Stelzer nannte das Gespräch mit Starlet das „zauberhafteste Interview seines Lebens“ und zitierte den israelischen Politiker und Friedensnobelpreisträger Shimon Peres: „Der größte Fehler sei es, nicht zu träumen!“ Oder anders ausgedrückt: Der Glaube versetzt Berge. „Schäxpir ist längst über Oberösterreich hinaus zu einer etablierten Größe im europäischen Kinder- und Jugendtheater geworden“, so Stelzer. Landeskulturdirektorin Margot Nazzal betonte, dass ein Theaterfestival wie dieses die Fantasie der Menschen beflügeln solle. „Magie wird spürbar, wenn andere Welten erlebt werden, Grenzen verschwimmen und neue Perspektiven entstehen“, stimmte das Leitungsteam von Schäxpir — Julia Ransmayr, Anja Lang und Sara Ostertag — ein.

Magisch auch die Aerial Pole-Performance von Sophie Duncan (Bild), die in schwindelnder Höhe an der Stange ihre Zauberkünste präsentierte und damit das zahlreich erschienene Publikum, darunter Kulturstadträtin Doris Lang-Mayrhofer, Landestheater-Intendant Hermann Schneider, Norbert Trawöger, künstlerischer Leiter des Bruckner Orchesters, und Karl Geroldinger, Direktor des Oö. Landesmusikschulwerkes begeisterte.

Bis 24. Juni werden 30 Produktionen von rund 300 Künstlern aus elf Nationen auf verschiedene Bühnen der Stadt gezaubert. Viva Las Vegas, nein, viva Linz! Melanie Wagenhofer