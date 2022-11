„Schauküche“ mit Shakespeare

Wie entsteht eine Theaterproduktion? Was passiert im Vorfeld? Welche Wege und Umwege muss das Ensemble vom Text bis zum fertigen Stück gehen? Fragen, die sich das Publikum eher selten stellt. Genau hier setzt ein neues Projekt mit dem Titel „Schauküche Shakespeare“ an: Die theatralischen „Köche“ lassen sich bei der Arbeit zusehen, ja, der work-in-progress ist sogar der Inhalt des Theaterabends. Erste Premiere der neuen Reihe mit dem Shakespeare-Schwerpunkt war am Samstag im Posthof in Linz.

Entwickelt wurde das Projekt vom Verein „Shakespeare gradaus“ von Henry Mason und Daniela Dett, im Mittelpunkt steht die Tragikomödie „Maß für Maß“, von Shakespeare im Jahr 1603 geschrieben. Ein Stück um Macht und Sexmissbrauch, um Korruption und Heuchelei. „Also überraschend modern, zumal das Stück in Wien spielt“, wie Regisseur und Produktionsleiter Henry Mason gleich zu Beginn betont.

Die Szene ist ein Probenraum am Theater, die fünf Darsteller beginnen, an dem Stück zu arbeiten. Noch hat jeder ein Textbuch in der Hand, man liest und spricht erste Passagen. Regisseur Mason gibt Hinweise und erläutert aus seiner Sicht die Figuren. Tiefen werden ausgelotet, die Schauspielerinnen und Schauspieler versuchen, sie umzusetzen. Es herrscht eine lockere Atmosphäre, kollegial und stressfrei. Vielleicht eine etwas idealtypische Darstellung der Probensituation an Theatern, aber für das Publikum jedenfalls eine Antwort auf die eingangs gestellte Frage, wie eine Bühnenproduktion entsteht.

Im weiteren Verlauf wird der Text lebendig, die Handlung in ihrer Vielschichtigkeit deutlich, die Schauspielerinnen und Schauspieler „leben“ zusehends die Figuren. Das Ensemble im Posthof pendelt zwischen der Arbeit am Text und der lockeren Probenatmosphäre: Doris Hindinger und Soffi Povo sowie Alexander Jagsch, Christian Graf, Daniel Große Boymann und Henry Mason selbst. Die Zuschauer „spielen“ die Rolle als „Probenbeobachter“ von Anfang an interessiert und positiv reagierend mit, auch wenn der Abend inklusive Pause fast drei Stunden dauert. Der Applaus ist herzlich.

Eine Frage bleibt am Schluss: Warum stand „Maß für Maß“ der Schauküche Shakespeare nur ein einziges Mal auf dem Programm im Posthof? Warum setzt man zum Beispiel nicht auch Schülervorstellungen für die Höheren Klassen an? Tipp für Deutschprofessoren: Die Schauküche Shakespeare kann auch als Gastspiel gebucht werden.

Von Werner Rohrhofer