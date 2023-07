Schlager im Disco-Fox-Beat

Wenn die singenden Brüder Bernd und Karl-Heinz Ulrich aus Hessen, besser bekannt als Die Amigos, ein neues Album vorstellen, dann darf man davon ausgehen, dass vorderste Chart-Platzierungen vorprogrammiert sind.

„Unglaublich, was die beiden Senioren immer wieder auf die Beine stellen“, meinte ein Fan vor zwei Wochen nach dem Auftritt des Duos in der TV-Sendung „Immer wieder sonntags“.

Das neueste Werk heißt „Atlantis wird leben“, bleibt dem bisherigen musikalischen Disco-Fox-Stil treu und lässt in den Texten so etwas wie philosophisch angehauchte Stimmung aufkommen.

Die Amigos sind auch heuer wieder mit Tochter beziehungsweise Nichte Daniela Alfinito im Familienverbund auf Tour.

Am 4. November sind sie in der Linz-Arena am Froschberg zu erleben.