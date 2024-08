Schloss Kammer: Helle Begeisterung für Paul Lewis

Das Schloss Kammer ist zum wiederholten Mal der Austragungsort für Konzerte des Round Table 6 Wels. Eine lange Liste von Weltrang-Virtuosen steht in der angeführten Folge des Programmes und nun kam der britische rund um den Globus gefeierte englische Pianist Paul Lewis (geboren 1972) in das Schloss am Attersee.

Er spielte die vollendeten Sonaten aus Franz Schuberts (1770 bis 1827) letzten zwölf Lebensjahren G-Dur D894 und A-Dur D959. Schon der Beginn – vorerst die Ruhe im Saal abwartend – griff er in die Tasten und sofort war seine Kunst als höchst introvertiert und ohne jegliche Inszenierung, ein zu erwartendes Ereignis.

Lesen Sie auch

Es war die Botschaft Schuberts als Liederkomponist, mit feinsinnigen dynamischen Abwandlungen und auch markanter Themenarbeit, die vor allem gleich im idyllischen Hauptthema eine melancholische Grundstimmung brachte.

Die fortlaufende hineilende Achtelbewegung neben scharf rhythmisierten Bässen zeigte die Balance zwischen fein gezeichneten Linien und romantischem Melos in dieser spät entstandenen reifen Sonate.

Im zweiten Konzertteil wurde die A-Dur D959 Sonate zu einer blühend melodischen Schönheit, die mit strahlender Heiterkeit und kompositorischer Raffinesse als die Krönung des Sonatenwerkes Schuberts angesehen wird. Im Scherzo kommt es nicht nur zu sprühender Lustigkeit und Ländlermotiven, während sonore Akkorde der rechten Hand von Sprüngen der übergreifenden Linken umspielt wird.

Das abschließende Rondo befestigt die Sonate in fünf wiederkehrenden Themen – der Abschied ist endgültig. Ein tosender Applaus im total ausverkauften Saal des Schlosses, lässt den Künstler noch nicht ziehen, er bedankt sich mit Schuberts 2. Satz B-Dur Sonate D960 :andante – sostenuto.

Von Christine Grubauer