Schmuckstücke im Leopold

Er habe bis heute große Freude am Sammeln, lässt der 1935 geborene Unternehmer Reinhold Würth im Ausstellungskatalog „Amazing. The Würth Collection“ wissen. Der Katalog ist 400-Seiten-stark beeindruckend wie die Schau im Wiener Leopold Museum, die noch bis 10. September zu sehen ist und von Museumsdirektor Hans-Peter Wipplinger kuratiert wurde.

Es ist wunderbar, dass diese Schätze aus mehr als 100 Jahren Kunstgeschichte zugänglich, betrachtbar sind, dass die Sammel-Freude spürbar wird. Die chronologisch gehängte Schau, für die Wipplinger aus über 19.000 Werken 194 auswählte, zeige Schmuckstücke, so Sylvia Weber, Direktorin der Sammlung Würth. Der österreichische Aspekt der Sammlung habe einen besonderen Stellenwert. Es finden sich Arbeiten von Damisch, Hrdlicka, Rainer, Wurm, Nitsch, Lassnig …

Sich von Epochen leiten zu lassen, ist eine Möglichkeit, diesen Schmuckstücken gerecht zu werden, sich blindlings in das positive Übermaß an Kunst fallen zu lassen, eine andere.

„Innocent Blood“ (Unschuldiges Blut) heißt die Skulptur des indisch-britischen Künstlers Anish Kapoor, ein rot-pinker überdimensionaler Punkt, der beim Näherkommen seine Dimension offenbart, Gemälde und Skulpturen von Pablo Picasso, Max Beckmanns „Quappo in Blau im Boot“, Baselitz, Kiefer, Christo. Die vielfältige Begegnung mit Kunst, die in dieser Ausstellung möglich ist, ist nicht nur titelgebend „amazing“, sie ist herausragend.

Die Werke orientieren sich an keinem Thema, sind unmöglich an einem roten Faden auffädelbar, konfrontieren die Besucher mit einer Bandbreite an künstlerischen Positionen, für deren Betrachtung viele Ausstellungen besucht werden müssten. Und dann gibt es noch die persönliche Begeisterung, wenn man etwa einen Raum betritt, in dem einen mehrere Werke von Gerhard Richter erwarten, und man sich gar nicht entscheiden könnte …

Von Mariella Moshammer