Schritt für Schritt in den Sumpf

Ein Frauenfilm. Was ist das für ein Begriff? Die deutsche Schauspielerin und Regisseurin („Unorthodox“) Maria Schrader hat einen gemacht. „She Said“ ist eine internationale Produktion, die alleine auf Grund der Thematik, die sie behandelt, große Aufmerksamkeit erregt. „She Said“ ist ein MeeToo-Drama, ist DAS MeeToo-Drama, denn der Film basiert auf der mit dem Pulitzer-Preis ausgezeichneten Recherche der New York Times, die Hollywood-Produzent Harvey Weinstein final ins Gefängnis brachte. Im Mittelpunkt stehen zwei Investigativ-Journalistinnen — Megan Twohey und Jodi Kantor, hervorragend besetzt mit Carey Mulligan und Zoe Kazan —, die mit präzisester Arbeit einen Sumpf aufdecken, in dem der mächtige Harvey Weinstein nötigte, unterdrückte, erpresste, missbrauchte.

Schrader erzählt die Frauen mit einer Selbstverständlichkeit und hat gerade deshalb einen Frauenfilm gemacht, der die heutige Zeit exzellent präsentiert. Twohey und Kantor sind Journalistinnen, keine Exotinnen in einer Männerdomäne, die unangenehme Kollegen übertrumpfen müssen. Ihre Vorgesetzten sind Männer, sind Frauen, keine Machtkämpfe, keine persönlichen konstruierten Verstrickungen trüben den Fokus auf das Wesentliche. Schrader erzählt aber trotzdem auch — und mit der selben Selbstverständlichkeit — die Journalistinnen als Mütter, beleuchtet ihre Beziehungen und, dass sie einen Beruf ausüben, der auf vielen Ebenen tief ins Private dringt. Ebenso intensiv wird gezeigt, dass Frauen aber eben auch zu Opfern gemacht werden — unabhängig von ihrer eigenen Kraft und Macht. Dabei kommen Weinsteins „berühmte“ Opfer wie Ashley Judd (sie spielt sich selbst), Rose McGowan und Gwyneth Paltrow ebenso vor wie bisher namenlose.

Plädoyer für den Journalismus

Schrader inszeniert cool, mit dem nötigen Abstand, der das Wesentliche in den Fokus rückt. Auch Twohey und Kantor leben in ihrer Arbeit den Spagat zwischen journalistischen Distanz und einfühlsamer Nähe, um die Frauen, die unter Harvey Weinstein gelitten und oft jahrelang geschwiegen haben, zum Sprechen zu bewegen. Die Zuschauer wissen, was der Mut der Frauen weltweit ausgelöst hat. Und trotzdem funktioniert „She Said“als Thriller, dessen Heldinnen die sprechenden Frauen sind — und die klassischen Medien. Denn was „She Said“ auch ist, ist ein fantastisches Plädoyer für den Journalismus. Jedes Faktum wird zigmal überprüft, nichts einfach nur behauptet. Wer diesen Film sieht, weiß, wie groß der Unterschied zwischen einer in Sozialen Medien verbreiteten, aufmerksamkeitsheischenden Ansammlung von Worten ist und einem Artikel in einer Zeitung.

Von Harvey Weinstein ist in diesem Film kaum etwas zu sehen, und das ist gut so. Alleine seine Stimme, die via Telefon in den Raum donnert, lässt kalte Schauer über den Rücken laufen. Das einzig Gute an diesem Brüllen ist, dass es nun nicht mehr zu hören ist, und die Frauen ihre Stimmen einsetzen.

Von Mariella Moshammer