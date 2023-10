Schwungvoller Auftakt in Passau

Donizettis Meisterwerk „Der Liebestrank“ am Landestheater Niederbayern

Das Landestheater Niederbayern eröffnete die neue Spielzeit am Samstag im ehemals Fürstbischöflichen Opernhaus Passau mit einer erfolgreichen Premiere von Gaetano Donizettis Meisterwerk „Der Liebestrank“. In der Regie des europaweit erfahrenen Regisseurs Stephen Medcalf kamen die unterschiedlichen Charaktere der von der Liebe und deren Problemen verursachten Komödie mit überzeugenden Leistungen der Akteure in der Ausstattung von Adam Wiltshire bestens zur Geltung.

Vincent Romero glänzte mit strahlenden Arien als verliebter Bauernbursche; die auch vom schneidigen Searganten Belcore — hervorragend von Kuyung Chum Kim interpretiert — umworbene kokette, reiche Bäuerin Adina wurde von Emily Fultz mit intensiver Darstellung und stimmlicher Präsenz publikumswirksam dargestellt. Viel Applaus erntete auch Heeyun Choi, der als großspuriger Wunderheiler den angeblichen Liebestrank verkaufte. Sabine Noack in der Rolle der Gianetta ergänzte das Ensemble perfekt.

Lesen Sie auch

Als neuer Chefdirigent gab der aus Griechenland stammende und an vielen Opernhäusern Europas erfolgreiche Ektoras Tartanis ein ausgezeichnetes Operndebüt: schwungvoll, exakt, aber auch emotional führte er das Orchester, den Chor und die Solisten durch die musikalischen Schönheiten des genussreichen Abends. Weitere Vorstellungen: 13. und 14. Oktober, 4. und 5. November.

Von Rudolf Lessky