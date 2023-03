Seine ersten Meter Film

Die Augen sind geweitet, das Blau darin überirdisch blau, ein Ausdruck von Verzückung, Faszination, Freude und Überraschung gleichzeitig findet sich auf dem Gesicht des kleinen Sammy.

Er sitzt mit seinen Eltern im Kino, auf der Leinwand entgleist beeindruckend ein Zug. Ja, in diesem Moment wird ein Filmbegeisterter, ein künftig höchst erfolgreicher Filmemacher geboren. Und diesen Moment erzählt dieser nun voller Pathos selbst.

Steven Spielberg hat quasi die Kamera selbst in die Hand genommen und sein Leben auf die große Leinwand gebracht. Aus den Spielbergs wurden dabei „Die Fabelmans“, aus Steve Sam.

Papa erklärt, wie die riesigen Menschen auf der Leinwand zustande kommen, Projektor, Licht, Technik. Und Mama sagt, dass es Träume seien. In einer der ersten Szenen von „Die Fabelmans“ erzählt Spielberg bereits einen großen Teil seines 150 Minuten langen Films. Sein Vater ist der Vernünftige, die Mutter dessen geliebter Gegenpart.

Irgendwo dazwischen der kleine Sammy, der lernt, dass man Dinge, die einem über den Kopf zu wachsen, zu entgleiten drohen und Angst machen, unter Kontrolle bringt, indem man sie abbildet, sie festhält und ihnen den eigenen Stempel aufdrückt. Den Zugunfall stellt er mit der Modelleisenbahn nach, hält ihn mit der Kamera fest.

Wie aus diesem kleinen Buben ein Großer in Hollywood wird, der einmal „E.T.“ und „Schindlers Liste“ erschaffen wird, ist das am wenigsten Spektakuläre an „Die Fabelmans“. Der Film ist selbstverständlich eine Liebeserklärung ans Filmemachen und ein wahrscheinlich verklärtes Zurückblicken auf die Anfänge Spielbergs, auf seinen ersten Metern Film, auf dem sich Freunde als Soldaten versuchten und seine überaus unterhaltsamen Schwestern großes darstellerisches Talent zeigten.

Mit abgerundeten Ecken, aber nicht ohne Wirkung

„Die Fabelmans“, und darin liegt die Stärke des Films, ist aber auch die Geschichte einer ungewöhnlichen Familie. Es ist Sammy, der auf seinen vielen Aufnahmen eines Campingausflugs erkennt, dass seine Mutter und den besten Freund seines Vaters, „Onkel“ Bennie (Seth Rogen), mehr verbindet.

Michelle Williams spielt Mitzi als schwer einzuordnende Figur, die zerrieben wird zwischen dem Mutter- und dem Frausein. Paul Dano kann sein Können als in sich gekehrter, meist still leidender Burt nicht so zum Glänzen bringen, wie man es von anderen Rollen gewöhnt ist.

Wäre es nicht Steven Spielberg, der diese Geschichte erzählt, würde sie wahrscheinlich nicht mit so abgerundeten Ecken und Kanten daherkommen, aber auch so verfehlt sie ihre Wirkung als differenzierter Blick auf die Vielfältigkeit von Familie nicht.

Da Hollywood sich liebend gerne selbst zelebriert und Hommagen an scheinbar goldene Zeiten auszeichnet, wird auch „Die Fabelmans“ — sieben Mal für einen Oscar nominiert — nicht leer ausgehen bei der diesjährigen Goldjungenverleihung. Spielberg hat sich mit „Die Fabelmans“ sein eigenes filmisches Podest erschaffen, konventionell erzählt, aber mit einer durchaus packenden Familiengeschichte.

Von Mariella Moshammer