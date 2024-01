Selbstversucht in einer völlig fremden Welt

Eine Serie zum 155. Geburtstag des VOLKSBLATTS – Redakteure geben Einblicke in ihre Arbeit

Viele Kleinigkeiten sind es nicht wert, sich großartig darüber aufzuregen. Und dennoch lässt man sich oft zu leicht aus der Ruhe bringen. Worauf es im Leben aber wirklich ankommt, habe ich bei meinen zahlreichen Gesprächen mit Menschen mit Beeinträchtigungen erfahren.

Im Herbst 2008 habe ich als VOLKSBLATT-Redakteurin unerwartet die wöchentliche Seite „Integration durch Information“ später namens „Barrierefrei“ übertragen bekommen. Damit tauchte ich in eine Welt ein, die mir völlig fremd war.

Wie trifft man die richtigen Worte?

Und wie geht man nun auf Menschen zu, die eine körperliche oder kognitive Beeinträchtigung haben, ob von Geburt an oder durch einen Unfall bzw. Schicksalsschlag? Wie spreche ich Dinge an, die ich für ein persön- liches Porträt erfragen möchte, ohne meinem Gesprächspartner zu nahe zu treten? Treffe ich die richtige Wort- und Bildauswahl? Schließlich will ich niemanden zur Schau stellen, sondern möglichst einfühlsam, Menschen beschreiben, die für andere ein Vorbild sein können.

Rasch habe ich aber bemerkt, welch eine Bereicherung es ist, sich mit Menschen mit Handicap von Angesicht zu Angesicht oder via Telefon zu unterhalten. Besonders herzlich wurde ich etwa bei der Probe vom „Theater Malaria“ begrüßt, wo es um ein erstes Herantasten an ein Stück ging. Erstaunt war ich Monate später, was die Schauspieler des Diakoniewerks Gallneukirchen dann auf der Bühne ablieferten.

Lebensmut und positive Einstellung

Immer wieder war ich persönlich berührt und beeindruckt, mit welchem Lebensmut und welch positiver Einstellung manche ihre alles andere als einfachen Lebensumstände meistern.

Ob es ein junger Mann war, der mit Geduld Jahre lang auf eine neue Niere gewartet hat. Eine Frau mit viel Humor, die mit 31 Jahren einen Schlaganfall erlitten hat und seither eingeschränkt mobil ist und trotzdem einen herzhaft ansteckenden Lacher hat. Oder ein Familien- vater, der an seinem 43. Geburtstag als Beifahrer in einen Unfall verwickelt wurde und dabei ein schweres Schädelhirntrauma erlitten hat. Sie alle hatten ihren Lebensmut nicht verloren, sondern das Beste aus der Situation gemacht.

Eine Parkinson-Patientin schilderte mir, wie sich ihr Leben durch einen Hirnschrittmacher bedeutend verbessert hat.

Faszinierend, wie tough eine Oberösterreicherin von Geburt an ohne Arme und Hände durchs Leben geht, und eine junge Frau, die bei einem Unfall beide Unterschenkel verloren hat, heute auf den Knien oder mit Spezialprothesen ihren Alltag meistert. Letztere war es auch, die ihren Verwandten Mut machen musste, sie selbst hatte sich rasch mit der neuen Situation arrangiert.

Es waren spannende Gespräche mit Spitzensportlern: Christoph Etzlstorfer sitzt seit einem Unfall im Turnunterricht im Rollstuhl, Walter Ablinger seit einem Arbeitsunfall, bei dem er vom Dach fiel. Beide haben sie als Handbiker große Erfolge gefeiert. Renata Hönisch gewann trotz ihrer massiven Sehbehinderung eine Medaille nach der anderen im Langlauf. Selbst die Diagnose Leukämie im Alter von 43 Jahren konnte sie nicht stoppen. Dank der Knochenmarkspende ihres Bruders erbrachte sie nach der Genesung wieder tolle sportliche Leistungen.

Berührende Momente und tiefe Einblicke

Besonders berührend war für mich auch, dass sich der Vater einer jungen Brustkrebspatientin, die es leider nicht geschafft hat, unmittelbar nach ihrem Tod mit 36 Jahren gemeldet hat, weil mein Porträt so treffend sei, dass er bei der Trauerfeier daraus zitieren möchte.

Der Sonderseite habe ich auch einen tiefen Einblick in das Leben von blinden Menschen und eine besondere Freundschaft zu verdanken. Wer den „Dialog im Dunkeln“ – einen Parcours im Finstern – absolviert, wird demütig. Sprachlos macht mich als Autofahrerin aber der blinde Guide, der mir den Weg ansagt.