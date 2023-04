Senecas wirklich letzte Worte

John Malkovich als Dauerredner in „Seneca“, der die Brutalos nicht in den Griff kriegt

Selbstbeherrschung und Gelassenheit. Das lehrt Seneca. Doch — soviel sei verraten — beides kommt ihm im Laufe des neuen Films von Robert Schwentke („Der Hauptmann“) abhanden. Zu Verzicht und Mäßigung riet der Philosoph einst auch, war jedoch selbst einer der Reichsten und Mächtigsten. Im Film „Seneca“ lässt sich der von John Malkovich dargestellte Gelehrte von Sklaven durch die Wüste tragen, während er seine Anhänger unaufhörlich belehrt.

Unaufhörlich — das Wort zum Film, denn genauso so plappert Seneca. In der Wortflut gehen die hehren Gedanken verloren, ebenso wie die Absicht Senecas. Der junge Nero wuchs unter seinen Fittichen auf, entwickelte sich zum hyper-brutalen Teenager ohne jegliche Empathie. Seneca wurde darüber zum reichen Mann. Was sagt das über seine Philosophie? Kann der Weise den Primitiven nicht in den Griff kriegen?

Lesen Sie auch

Als Brutalo-Nero seinen einstigen Lehrer zum Tode verurteilt, lässt er Gnade walten: der Gelehrte darf durch die eigene Hand sterben. Das wird ein langer Prozess, an dessen Ende unausweichlich Senecas letzte Worte stehen, egal wie eitel er sich gibt.

„Seneca“ ist ein filmgewordenes Theaterstück, wie man es an den großen deutschen Theaterhäuser zu sehen bekommen könnte, inklusive überbordender und durchaus unterhaltsamer Exaltiertheit. Neben Malkovich hat Schwentke auch die großen Namen dieser Häuser besetzt, von Samuel Finzi bis Lilith Stangenberg.

Gekonnt zieht der Filmemacher die Satire mit Sprache und Bild auch ins Heute, Nero wird vom Kaiser zum Präsidenten, das Schlussbild zeigt uns und unsere Welt. Nichtsdestotrotz verliert sich der Film in den schier endlosen Monologen Senecas, die trotz grandioser Präsentation durch den Hauptdarsteller, ermüden und anstrengen.

Von Mariella Moshammer