Sensationelle „Madame Pompadour“ beim Lehár Festival Bad Ischl

Am Samstag begann das Lehár Festival Bad Ischl als bedeutendstes Operetten-Spektakel des Erdballs mit einer kaum mehr zu übertreffenden Sensation: Das aus Anlass des 150. Geburtstages von Leo Fall ausgesuchte komödiantische Spätwerk „Madame Pompadour“ erlebte nicht nur eine dem Stil der zwanziger Jahre des vorigen Jahrhunderts entsprechende musikalische, vielfach jazzartige Bearbeitung durch den um Neuerungen nie verlegenen Dirigenten Christoph Huber sowie seine Mitstreiter Matthias Grimminger und Henning Hagedorn, sondern auch eine, auch als Aufwertung gedachte, Neufassung des Librettos von Rudolf Schanzer und Ernst Welisch.

Da sich Intendant Thomas Enzinger schon im Rahmen des Festaktes als Collin den Haushofmeister der Madame Pompadour, vorstellte und seine eigenen Texte nach guter alter Simpl-Art servierte, liegt der Verdacht nahe, dass

der vielseitig orientierte Operetten-Spezialist als Multi des Abends gleich alles selbst besorgte: Bearbeitung, Regie, Conference und Moralist, der es, natürlich aus Perspektive des 18. Jahrhunderts, den heutigen Politikern in Hinblick auf das Kulturhauptstadt-Jahr 2024 auf offener Bühne ausrichtete: Haltet zusammen, die Kultur steht im Hinblick auf Kommendes im Mittelpunkt und nicht der Streit. Das Publikum hat’s verstanden; hoffentlich die Angesprochenen auch.

Perfekte Leistung aller Beteiligten

Die künstlerische Kooperation bezüglich des Premierenabends war mehr als perfekt. Die drei Spielorte profitierten von der auch technisch bewältigten sensationellen Bühnenausstattung von Sabine Lindner. Auch bei den an Vielfalt unübertrefflichen Kostümen von Sven Bindseil wurde keineswegs gespart, so dass die durchwegs ohne Grenzen an stimmlicher und komödiantischer Ausdruckskraft agierenden Sänger-Komödianten optimale Bedingungen vorfanden. Auch das von Christoph Huber souverän von Melodie zu Melodie geleitete unübertreffliche Franz Lehár Orchester sowie der Chor und das Tanzensemble erfüllten im Kongress- und Theaterhaus alle Anforderungen, von der Stimm- bis zur Zirkus-Reife.

An der Spitze stand Julia Koci als Idealbesetzung der Madame Pompadour. Welch eine dominante, kraftvolle, charmante Erscheinung, welche spielerische Beherrschung des Melodienreichtums, welcher geradezu dramatische Kampf gegen Eigeninteressen für das Happy End der Madeleine (herrlich Elisabeth Zeiler)! Sie findet ihren Gatten René wieder, dem Maximilian Mayer tenorale Mozart-Weihen leiht. Loes Cools ist als komödiantische Kammerzofe Belotte ebenso einsatzfreudig wie der kraftvolle Buffo Kaj-Louis Lucke als nur scheinbar keuscher Joseph, bei dessen populärem Duett mit der Marquise allerdings um eine Nuance zu forsch „aufgedreht“ wird. Als Ludwig XIV. hat der mächtige Claudiu Sola köstliche Tanzschritte einstudiert. Alfred Rauch, Markus Raab und Tim Winkelhöfer haben in kleinen Rollen große Momente.

Einschließlich des knapp halbstündigen Eröffnungs-Festaktes und einer Pause dauerte der Premierenabend dreieinhalb Stunden. Künstler und Zuseher zeigten keinerlei Ermüdungserscheinengen. Die einen tobten vor Begeisterung, die anderen genossen den Jubel mit einer finalen Zugabe.

Von Ingo Rickl