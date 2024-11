„Sex in Linz“ eine Realsatire über eine verdrängte Realität

Premiere von „Sex in Linz“ in der Tribüne

Eines gleich vorweg: Auch wenn die neue Produktion des Theaters Tribüne den Titel „Sex in Linz“ trägt, sind voyeuristische Assoziationen und einschlägige Spekulationen fehl am Platz, im Gegenteil: Die Szenische Lesung ist eine ernsthafte, aber auch satirische Auseinandersetzung mit einem allzeit aktuellen Thema, dem Geschäft mit der Sexualität, fokussiert auf die Frau. Festgemacht an den Verhältnissen in Linz ab den 1970er Jahren bis heute. Die Gemeinschaftsproduktion des Kulturvereins Etty und der Tribüne hatte gestern Premiere.

Der Psychotherapeut und Autor Johannes Neuhauser ging an die heikle und meist verdrängte Problematik des Sexgeschäfts mit dem Ansatz „Geschichte von unten“ heran. Die Dinge werden nicht von einer höheren Warte aus geschildert, sondern aus der Perspektive der betroffenen Menschen. Im vorliegenden Fall einer vor der Pensionierung stehenden Reinigungsfrau, die jahrzehntelang in Bordellen und anderen einschlägigen Einrichtungen dafür gesorgt hat, dass es dort – gemäß ihrem Firmennamen – „sauber und diskret“ zugeht. Nun lässt sie ihre Erfahrungen Revue passieren und das Publikum daran teilhaben.

Realsatire im besten Sinn des Wortes. Die Dinge sind nicht erfunden, sie waren und sind Linzer Realität. Geschickt verpackt in einen satirischen Rahmen, eben die – aus der DDR zugewanderte – Reinigungsfrau. Manche Ironie blitzt auf, vor allem aber gewinnen die eineinhalb Stunden zunehmend dokumentarischen und damit sozialkritischen Charakter. „Sexarbeiterin“ – ein verachteter, aber immer „gefragter“ Beruf. Allein in Oberösterreich gibt es heute rund 80 genehmigte „Arbeitsstätten“, die Frauen sind offiziell registriert und somit abgesichert.

Linz als Vorreiter

Das war nicht immer so, wie die Produktion „Sex in Linz“ deutlich macht. Es begann in den 70er-Jahren übrigens genau dort, wo heute die Tribüne logiert: Im Eisenhandkino, dem Ersten Pornofilmtheater im Lande. Es folgte die österreichweite Premiere einer „Peepshow“ in der Linzer Goethestraße und schließlich das Bordell „Ostende“, das sich bald einen einschlägig-legendären Ruf erwarb.

Dieses Etablissement war aber auch der Beginn einer Bewegung, die man vorher nicht für möglich gehalten hätte, die aber für die Frauen enorm wichtig war – der „Sexarbeiterinnen-Gewerkschaft“ unter der ebenso legendären Führung von „Frau Eva“. Heute ist es vor allem die Caritas-Einrichtung „LENA“, die sich um die Sexarbeiterinnen kümmert, von der Beratung bis zur Hilfestellung bei verschiedensten Problemen. Gerade in Zeiten des Internet und der heutigen „Laufhäuser“ gilt es, die Würde und die Rechte der Prosituierten zu wahren.

Zurück zu „Sex in Linz“. Die „Reinigungsfrau“ mit ostdeutschen Wurzeln und eben solchem Dialekt wird perfekt verkörpert von Bettina Buchholz. Sie findet den richtigen Ton zwischen Distanzierung von ihrer Arbeitsstätte – etwa wenn sie mithilfe einer langen Zange die gebrauchten Taschentücher der Kunden entsorgt – und der Empathie für die Sexarbeiterinnen.

Wobei die Sichtweise weit über Linz hinaus reicht, nämlich bis Manila und den Sextourismus dorthin. Sowohl historische Linzer Filme und Videos als auch Filmmaterial gerade von den Philippinen sind kongenial ins Geschehen eingebaut. Alles in allem, ein Theaterabend, der nachdenklich macht, der aber auch das Bewusstsein schärft für eine „dunkle Seite“ der Realität, nicht nur in Linz.

Von Werner Rohrhofer