Shailene Woodley soll Janis Joplin in Biopic spielen

Das Leben der legendären Rockröhre Janis Joplin (1943-1970) soll in Kalifornien verfilmt werden. US-Schauspielerin Shailene Woodley (32) möchte sich in die Sängerin verwandeln und das Biopic auch produzieren. Die Behörde für Filmförderung in Kalifornien will das Independent-Projekt finanziell unterstützen.

Kalifornien habe der gebürtigen Texanerin Joplin so viel bedeutet, schreibt Woodley in einer Mitteilung. In dem Westküstenstaat habe sie nicht nur die Welt der Musik, sondern auch ihr eigenes pulsierendes Leben erkundet. Sie und die anderen Produzenten hielten Kalifornien für den einzig passenden Ort, um ein Stück aus Joplins Leben „mit Glaubwürdigkeit und Wahrheit“ zu verfilmen.

Die Sängerin mit der gewaltigen Blues-Stimme und explosiver Bühnen-Performance wurde in den 1960er-Jahren von der Hippiebewegung in San Francisco angelockt. Der Durchbruch kam 1967 mit ihrem Auftritt beim legendären Monterey Pop Festival. Songs wie „Mercedes Benz“, „Summertime“, „Me and Bobby McGee“ und „Piece Of My Heart“ zählten zu ihren größten Hits. 1970 starb sie mit 27 Jahren an einer Überdosis Drogen in einem Hotelzimmer in Hollywood.

Die gebürtige Kalifornierin Woodley wurde 2011 in der Rolle einer rebellischen Tochter in der Tragikomödie „The Descendants – Familie und andere Angelegenheiten“ bekannt. Danach spielte sie in Filmen wie „Die Bestimmung – Divergent“, „Das Schicksal ist ein mieser Verräter“, „Snowden“, „Die Farbe des Horizonts“ und „Robots“ mit.