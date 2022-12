„Sisi“ & das Begehren der jungen Kaisersleut´

„Liebe mich!“ Die junge Kaiserin noch einmal, unwiderstehlich den feschen Gemahl fixierend: „Liebe mich!“ Liebestipps hat sich Sisi ausgerechnet von einer Konkurrentin geholt, die dem Kaiser als Prostituierte diente: Paula Kober spielt eine starke „Fanny“, der die Drehbuchautoren Robert Krause, Andreas Gutzeit und Elena Hell ein schlimmes frühes Ende herbeischreiben. Echt fies!

Die Figur der Fanny angelehnt an der realen Franziska Feifalik, lebenslange Friseurin und enge Vertraute der Kaiserin Elisabeth von Österreich-Ungarn. Geschichtsfälschung in „Sisi“? Man wolle „eher psychologisch wahrhaftig sein, als sich strikt an die Geschichtsbücher zu halten“, heißt es von den Machern der Serie.

„Wahrhaftig“ ist eben auch das lustvolle Begehren der jungen Kaisersleut´. So legt Sisi gleich zu Beginn von Staffel 1 Hand an sich, erforscht Wonnen der Lust. Folgend ein witziger Dialog mit Schwester Néné (Pauline Rénevier), eine Fachsimpelei über Fische als intime Plauderei, die den Eltern Ludovica (Julia Stemberger) und Max (Marcus Grüsser) verborgen bleibt.

Regisseur Sven Bohse hält ausgezeichnet die Balance zwischen „neuem Realismus“ und Tradition des süßen Sisi-Klischees. Das Zuschauerauge wird mit prächtigen Landschaftsaufnahmen, ebenso prächtigen Adelsbehausungen, schnaubenden Pferden, dramatischen Nahaufnahmen und Blicken seiner Akteure verwöhnt. Jannik Schümann als Kaiser anfangs noch – realistisch! – nahe am militaristischen Kotzbrocken samt Hinrichtungsbefehl für aufständische Ungarn. An „Franz“ die Entwicklung interessant, wie er langsam die „soft Power“ von Sisi in seine sture (und bisweilen testosterongeladene) Monarchenexistenz einfließen lässt.

Anstandswauwau

Den Drehbuchautoren gelingen überhaupt – in einer Serie, die auch kommerziell erfolgreich sein will – klug gezeichnete Figurenentwicklungen: Sisi selbst, die sich nur langsam aus dem Benehmenskerker des Wiener Kaiserhofs schält. Oder – knuddelig! – Tanja Schleiff als Gräfin Esterházy, die sich vom superlästigen Anstandswauwau Sisis zu einer wichtigen Verbündeten entwickelt.

Politisch transportiert diese „Sisi“-Verfilmung einiges an Realismus. Elende Machtspiele der europäischen Herrscher, prächtig die Szene, als Sisi dem obersten Franzosen Napoleon III. in die Parade fährt. Toll gefilmtes Gemetzel in Solferino, die Österreicher marschieren in hellen Uniformen, gut sichtbar für den Feind. Als Österreicher stirbt man fesch!

In Staffel 2, 27. und 28. Dezember ab 20.15 auf ORF 1, kommen die Preußen ins Spiel. Ob die kühlen Piefke den Liebreiz „unserer“ Sisi – Dominique Devenport ist Tochter eines US-Amerikaners und einer Schweizerin – checken? Das tut auf jeden Fall Graf Andrássy (Giovanni Funiati), mit dem Sisi in Gefangenschaft gerät. Staffel 2 wird wild, wie´s ausschaut.

Christian Pichler