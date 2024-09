So bunt wurde Bruckners tatsächlicher Geburtstag gefeiert

Von einer Klang-Installation, die aus der Rieseneishöhle im Dachstein ab Mitternacht in den Mariendom übertragen wurde, über die Schorgel in Ansfelden bis zu grandiosen Konzerten mit dem Bruckner und dem Cleveland Orchester: Das 24-Stunden-Geburtstagsfest im Rahmen der OÖ KulturEXPO bildete am tatsächlichen Ehrentag des großen Komponisten den vielfältigen Höhepunkt des Bruckner-Jahres.

Mystische Klänge und ein Orgelfrühstück

Der Tag begann mystisch und ganz dem Kirchenmusiker Bruckner entsprechend, um Mitternacht im Mariendom in Linz: Die Soundinstallation „Silent Echoes: Dachstein“ von Bill Fontana brachte Klänge aus Notre-Dame und den Dachstein Eishöhlen direkt in die Landeshauptstadt.

Vor dem Geburtshaus Anton Bruckners in Ansfelden wurde um 4.30 Uhr der Geburtszeitpunkt Bruckners zelebriert, ein improvisiertes Orgelfrühstück wartete ab fünf Uhr im Alten Dom, jener Ort, an dem Bruckner 13 Jahre als Organist tätig war. Anton-Bruckner-Sondermarken gab es im Sonderpostamt Vöcklabruck, und in St. Florian wurde Bruckner im ursprünglichsten Sinn, mit seiner eigenen Musik geehrt: Tänzerin und Choreografin Silke Grabinger machte mit ihrem Ensemble schon den Weg zur Basilika des Stiftes zu einem Brucknerschen Erlebnis der besonderen Art.

Festkonzert mit Star-Solisten

Das Bruckner Orchester Linz unter Markus Poschner begeisterte das Publikum ebenso wie die Solistinnen und Solisten Camilla Nylund, Christa Mayer, Piotr Beczala und Michael Volle sowie der Hard-Chor (Leitung: Alexander Koller) und der Linzer Jeunesse Chor (Leitung: Wolfgang Mayrhofer). In der voll besetzten Stiftsbasilika war Bruckners Sinfonie Nr. 9 d-Moll WAB 109 zu hören.

Schnitzeljagd und Schorgel

In Kronstorf wartete auf das junge Publikum die Schnitzeljagd „Anton und die Detektive“, die Schorgel von Clemens Bauder verband Klang- und Spielerlebnis in Ansfelden und gemeinsam mit Künstler Peter Androsch ging es durch den Kürnberger Wald zu seiner Klanginstallation.

Bruckner-Most und Geheimnisse über den Jubilar

In Steyr, eine der Lieblingsstädte Bruckners, führten die Kuratoren durch das Stadtmuseum und das Mesnerhaus, Bruckner-Most inklusive. Die Ausstellung „Wie alles begann. Bruckners Visionen“ im Stift St. Florian präsentierte sich mit einer Sonderführung, bei der der Künstlerische Leiter der OÖ KulturEXPO Anton Bruckner 2024, Norbert Trawöger, Wissenswertes und Geheimnisse über den Jubilar zu erzählen wusste. Auf Bruckners Spuren konnte in Windhaag gewandelt werden, jener Ort, an dem Bruckner als junger Schulgehilfe tätig war und lebte.

Das Cleveland Orchestra unter Franz Welser-Möst spielte am Abend in Ansfelden Bruckners Sinfonie Nr. 4, übertragen wurde das Open-Air-Konzert in den Linzer Donaupark. In Kirchdorf wurde Bruckners 200. Geburtstag mit einer Klanginstallation von Sam Auinger gebührend gefeiert. Seinen würdevollen Ausklang fand dieser 4. September 2024 nach 24 durchgefeierten Stunden mit der Eröffnung des Ars Electronica Festivals im Mariendom.

„Auch wenn das Bruckner-Jahr 2024 noch lange nicht zu Ende ist: Der 4. September 2024 war der herausragende Höhepunkt der ersten OÖ KulturEXPO. 24 Stunden lang wurde Anton Bruckners 200. Geburtstag gefeiert, der Jubilar in den unterschiedlichsten Facetten gezeigt und den Oberösterreicherinnen und Oberösterreichern ganz nahegebracht. Bereits das ganze Jahr lang – und am 4. September ganz besonders – hat sich gezeigt, dass die OÖ KulturEXPO eine Welle in Bewegung gesetzt hat und Spuren hinterlassen hat, die auch nach 2024 noch zu sehen sein werden“, zeigte sich Landeshauptmann Thomas Stelzer begeistert.