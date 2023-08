„So ruhig und angenehm war es noch nie“ beim Frequency

Im Rahmen des Frequency-Festivals in St. Pölten sind bis Samstagvormittag 1.383 Personen vom Roten Kreuz versorgt wurden. Laut Angaben der Helfer geht der Trend hin zu einem Plus gegenüber dem Vorjahr. Verzeichnet wurden vor allem Abschürfungen und Schnittwunden, gefolgt von Insektenstichen, Kopfschmerzen und Kreislaufbeschwerden. Das Event in der niederösterreichischen Landeshauptstadt geht am Samstag u.a. mit Kraftklub, K.I.Z und Armin van Buuren musikalisch ins Finale.

Insgesamt 48 Personen wurden nach Angaben von Sebastian Frank, dem Geschäftsführer der Bezirksstelle des Roten Kreuzes St. Pölten, vom Festival ins Universitätsklinikum in der Stadt transferiert. Die Abläufe klappen reibungslos. „Die Zusammenarbeit mit dem Universitätsklinikum St. Pölten, insbesondere dem Ortho-Traumazentrum und dem Notfallzentrum, funktioniert ausgezeichnet. Dadurch ist eine optimale Versorgung der betroffenen Festivalbesucherinnen und -besucher gewährleistet“, hob der leitende Notarzt Serge Weinmann in einer Aussendung hervor.

Zufrieden zeigte sich auch Stadtpolizeikommandant Franz Bäuchler bei seiner Zwischenbilanz. „So ruhig und angenehm war es überhaupt noch nie“, befand er im APA-Gespräch. Vorliegen würde ein „kleiner Bereich“ von Diebstählen. Generell setze die Exekutive verstärkt auf Prävention und Gespräche.

Der ÖAMTC sah ebenfalls weiterhin einen ruhigen Festivalverlauf. Für die Mitarbeiter blieb daher auch Raum zum Schmunzeln. Sprecherin Romana Schuster berichtete von einem „Wiederholungstäter“, der am Freitag an den Automobilclub herangetreten war, weil er den Schlüssel für seinen Pkw verloren hatte. Selbiges war dem Mann bereits im Juni beim Nova Rock in Nickelsdorf (Bezirk Neusiedl am See) passiert. Nun will sich der Betroffene gleich zwei Ersatzschlüssel zulegen.

Nach Ende der Konzerte in der Nacht auf Sonntag dürfte ein erster Teil der Festivalgäste abreisen. Vom ÖAMTC erging daher der Appell an Autofahrerinnen und Autofahrer, etwaige bereits bekannte Probleme am Wagen noch am Samstagnachmittag beim Club zu melden. So könne ein zügigeres Abarbeiten der Schadensfälle gewährleistet werden.

Für die Festivalgäste an der Traisen versprach indes auch der dritte Frequency-Tag Sonne und heißes Wetter. Bereits gegen Mittag gingen die Temperaturen bei fast wolkenlosem Himmel in Richtung der 30-Grad-Marke.