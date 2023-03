So schlimm waren die „Bad Boys of Music“ nicht

So etwas wird nicht so schnell wiederzuerleben sein, war sich das Publikum einig und applaudierte stürmisch am Donnerstag im Brucknerhaus. Es musste sich umstellen auf ein ungewöhnliches Programm aus der amerikanischen Avantgarde, gespielt vom Radio-Symphonieorchester Wien (RSO) unter der Leitung des weltweit angesehenen Dirigenten Wayne Marshall (62), der hier sein Debüt feierte.

Gewohntes Hochformat

Der Titel für das Programm lautete „Bad Boys of Music“, eine geflügelte Bezeichnung für die Avantgardezeit, entliehen aus der Autobiografie des Komponisten George Antheil (1900-1959), dessen Jazzsymphony für Klavier und Orchester am Beginn des Abends stand.

Antheils ebenfalls aufgeführte „Rhapsodie in Blue“ (1924), diesmal in einer Klavier- und Orchesterfassung von Ferde Grofé, wurde der Hammer des Konzerts: Dafür sorgten Starpianist George Li, mehrmals in Aktion an dem Abend, und das Orchester aus Wien, das seine aktuelle Sorge um den Weiterbestand großartig zu überwinden schien. Der Klangkörper ist ja bekannt für sein unbegrenztes Repertoire und spielte getreu seinem Metier in gewohntem Hochformat.

Schon vor der Pause bekam man einen Eindruck davon, wie sich die amerikanischen Stücke in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts charakterlich profilieren konnten. Ein Jazzkonzert jugendlichen Geschmacks wurde es nicht, zu hören war Musik von musikalisch seriös ausgebildeten Persönlichkeiten der Jazzliteratur, für die der Einsatz des Moll- und Dursystems heilig sein musste.

Die „Bad Boys“ hatten sich in „Good Boys“ verwandelt. Aber was wären alle diese positiven Eindrücke ohne die Präsenz des als Originalgenie der amerikanischen Musik geltenden Charles Ives (1874-1954). Sein Stück „Central Park in the Dark“ für kleines Orchester ist eine szenische Klangvision, gespeist von einer atonal leisen Akkordfolge, und beschreibt in Bildtönen Naturgeräusche und Ereignisse vor etwa drei Jahrzehnten. Eine gefällige Zukunftsmusik ohne viel orchestralen Anspruch auf einer Reise, auf der sogar die Dunkelheit zu hören ist.

Für Helligkeit und Größe sorgte das Hauptstück, die monströse Besetzung für die Sinfonie Nr. 4 für Klavier, Orchester und gemischten Chor von Ives, die nach Überarbeitungen erstmals komplett zu hören war. Die Brucknerhaus-Bühne musste umgebaut werden und wäre fast zu klein geworden für die Aufführung. Zum riesigen Hauptorchester kommen räumlich separierte Fern-Ensembles, voneinander unabhängig spielend, drei Klaviere und ein Massenaufgebot an Chören, vertreten durch den die religiösen Inhalte engagiert singenden Mozartchor des Musikgymnasiums Linz, einstudiert von Stefan Kaltenböck, für die Leitung des Riesenapparates wurden zwei Dirigenten (als zweiter Gottfried Rabl) gebraucht.

Also ein Opus magnum in vier Sätzen, mit dem Ives seinen Schaffenshöhepunkt erreichte. In eigentümlicher Verbindung von Tradition und Moderne vereint es Merkmale verschiedener Epochen und experimentiert mit unorthodoxen Spieltechniken wie Vierteltönen und polytonalen manchmal schroff klingenden Klangmischungen. Das Publikum war begeistert. Der Beifall erreichte den Siedepunkt.