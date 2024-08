Song Contest: Eine wichtige Entscheidung rückt näher

Wo genau findet der Eurovision Song Contest 2025 statt? In der Schweiz, das ist bekannt, weil Nemo beim diesjährigen ESC in Malmö mit dem Lied „The Code“ für die Schweiz den Sieg geholt hat. Als Austragungsorte sind noch Basel oder Genf im Rennen. Wer von beiden den Zuschlag erhält, wird am 30. August bekanntgegeben.

Ob gleichzeitig das Datum des Finales genannt wird, ist noch nicht klar, wie ein Sprecher des Gastgebers, des Schweizer Medienhauses SRG, sagt. In der Regel findet der ESC im Mai statt. Gemunkelt wird, dass das Finale am 10. Mai stattfinden soll.

Die Hotelpreise sind für die angenommene Finalwoche zumindest in Basel schon durch die Decke geschossen. Auf der Webseite von zwei Vier-Sterne-Hotels werden Zimmerpreise von mehr als 6.000 Franken pro Nacht angegeben. Das sind mehr als 6.200 Euro pro Nacht, ohne Frühstück.

Absurd? Auf telefonische Reservierungsanfrage wird der Preis zuerst bestätigt, auf Nachfrage hin heißt es dann, „wegen der Vorbereitungen auf den ESC“ könnten für die Woche noch keine Preise genannt werden. Ein Drei-Sterne-Hotel bietet auf seiner Webseite ein Zimmer für 634 Franken pro Nacht an.

Die Genfer Hoteliers sind offenbar bescheidener. In der Nähe des Messegeländes beim Flughafen gibt es laut Webseite noch ein Zimmer in einem Vier-Sterne-Hotel für 399 Franken pro Nacht.

In Basel würde das Spektakel auf dem Gelände der St. Jakobshalle stattfinden. In Genf würde das Musikfest auf dem Messegelände Palexpo direkt am Flughafen stattfinden.