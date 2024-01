Soziobiotop Gemeindebau und seine morbiden Blüten

In den 1970er Jahren veröffentlichte Christine Nöstlinger drei Gedichtbände, die die sozialen Zustände von Menschen der „Unter-“ oder „Arbeiterschicht“ widerspiegeln. Am Freitagabend lasen Ursula Strauss und Christian Dolezal im Schauspielhaus Gedichte und Miniaturen aus dem Wiener Gemeindebau: „Iba die gaunz oarmen Leit.“

Karl Stirner schlägt die Zither, Dolezal und Strauss graben emotionslos tief in den Umständen, schürfen an unterdrückten Gefühlen, hanteln sich an der ständigen Explosionsgrenze jener entlang, die am untersten Ende der Erfolgsleiter stehen, ohne Aussicht, auch nur die erste Stufe zu erklimmen. Ein skurriles Biotop, in dem die unvergleichliche Wiener Morbidität wurzelt und wunderliche Blüten treibt.

Glasklar definieren simple Worte die ganz selbstverständliche Grausamkeit gegenüber Kindern und Jugendlichen mit kleinen Beeinträchtigungen.

In die Figuren eingelebt

Strauss lebt sich gestisch und mimisch in die Figuren ein, bevor sie zu lesen beginnt. Jede ihrer Frauen ist etwas ganz Besonderes, auch wenn sie alle mit denselben Umständen hadern, ihren Männern und Nachbarn neben der unbezwingbaren Armut. Dolezal behält nach außen hin den unerschütterlichen Prolo. „I bin a ruhiger Mensch und denk nur gwehnliche Sachen, trotzdem tram i so schlecht.“

Unter seinem Poltern schwelt Angst, die zur Wut wächst. Auf der Bühne wird er gelegentlich privat. Findet aber schnell wieder in den Gemeindebau-Macho zurück. Über „Mei Frau“ liest er, die er am liebsten ums Eck bringen tät´. Strauss überstrahlt ihn mit der Novak Marie, deren Schicksal und Namen sich seit fünf Generationen gleicht. In ihrem ruhigen Ton liegen ein Dutzend Gemütszustände und die vage Hoffnung, dass die nächste Generation sich vielleicht herauswurschteln kann, aus den desolaten Gefühlen und einem Schicksal, das heute noch genauso passieren kann wie in den Siebzigern.

An der Zither begleitet die Ikone der Altwiener Volksmusik Karl Stirner. Sein Instrument kennt den Blues, kann dissonante, böse Gedanken transportieren und zugleich süß ins Gemüt kriechen. Stirner weiß auch, dass die Leut´ bei allem Elend tanzen und feiern können.

Lebendigkeit, die nahegeht

Mit sachlicher Poesie blickt Nöstlinger auf besondere Menschen. Sie klagt nie an, sondern betrachtet jeden Mann, jede Frau mit Respekt und würdigt den ganz normalen Alltag gleich wie die absurdesten Ideen der Ausweglosigkeit zu entkommen.

Strauss und Dolezal erwecken die Figuren zu einer Lebendigkeit, die nachhaltig nahegeht. Viele Bravorufe!

Von Eva Hammer