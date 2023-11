Spiritualität, Erotik, Trauma

Etty Hillesum ist 27, Jüdin, sie will Schriftstellerin werden. Eine „seelische Verstopfung“ (Etty) blockiert sie, im März 1941 begibt sie sich deshalb in Therapie beim Psychoanalytiker Julius Spier. Eine für Etty mehrfach befreiende Beziehung, während das Leben für Juden in Amsterdam und in den ganzen Niederlanden immer unerträglicher wird. Leonard Cohen (1934 bis 2016) ist Jude und Poet, er wird als Sänger berühmt. Die Shoa ist ein Trauma, das auch ihn und seine in Kanada lebende Familie verfolgt. Cohen wird das Trauma immer wieder in seinen Gedichten und Liedern verarbeiten. 1964 veröffentlicht er die Gedichte „Blumen für Hitler“. Teils schroffe Annäherungen, Juden verarbeitet zu „Lampenschirmen“.

Unbändige Lebenslust, depressive Phasen, nicht nur darin sind sich Etty Hillesum und Leonard Cohen ähnlich. Beide inspiriert von einer Religiosität, die Spiritualität und Sexualität vereint. Im berühmten Song „Halleluja“ (= Gepriesen sei Gott): Der Heilige Geist anwesend, während „ich mich in dir bewege“. Weniger drastisch, umso erheiternder Ettys Klage in ihrem therapeutischen Tagebuch: Sie mühe sich, „mit Gott und Unterleib in gleicher Weise zurechtzukommen“.

Gott ist feminin

Mit „Etty Hillesum & Leonard Cohen“ setzt der Linzer Kulturverein Etty seine Reihe zu dieser bemerkenswerten Frau fort. Eine Intellektuelle, eine Fühlende, eine Lebenshungrige. Alles fließt in der Inszenierung von Johannes Neuhauser, das Publikum lauscht den Betrachtungen Ettys, erfährt Biografisches, hört genussvoll Rudi Müllehners Interpretationen von Cohens Songs. Der Gesang Müllehners stark, ganz nah an der Intensität des Meisters. In dezentes Gitarrenspiel des „Suzanne“-Motivs hinein entblättert Etty ihr Innenleben: So viel Liebe, kein Platz für Hass!

Premiere der szenischen Lesung war am Samstag in der bummvollen Tribüne in Linz, als einer der Ehrengäste anwesend der Linzer Bischof Manfred Scheuer. Bettina Buchholz spielt in kurzen Szenen groß auf, haucht ihrer Figur Etty ungemein viel Leben ein. In euphorischen Momenten hofft man als Zuschauer, dass diese auch einnehmend witzige Frau den Terror quasi chaplinesk übersteht. Eine naive Hoffnung, entgegen der Historie.

Müllehner als Cohen umspielt Buchholz/Etty wie ein schützender Schatten, der sie dennoch nicht vor der Katastrophe bewahren kann. Am 7. September 1943 wird sie gemeinsam mit Eltern und Bruder aus dem Zwischenlager Westerbork, wohin sich Etty freiwillig zur Sozialarbeit gemeldet hatte, deportiert. Sie kann noch eine Postkarte aus dem Zug Richtung Auschwitz werfen („Singend haben wir dieses Lager verlassen, Vater und Mutter sind tapfer und ruhig“). Als Ettys Todesdatum wird der 30. November 1943 angegeben.

Müllehner und Buchholz sind als Paar bezirzend, eine Wucht. Der Abend wie ein Fiebertraum, der erst sprachlos macht und dann das Publikum zu Standing Ovations hochreißt. Anderthalb Stunden voller Weisheit, Poesie, Schrecken und Heiterkeit. Mit notwendigem Verweis auf die Gegenwart, Terror der Hamas mit dem Endziel, alles jüdische Leben zu vernichten.

Aus einer anderen Welt die Botschaft Ettys: ein „femininer“ Gott, der auf der Seite des Lebens und der Liebe steht.

Termine: 12., 24., 25. November; 1., 16. Dezember

Von Christian Pichler