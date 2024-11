Starbesetzung für Spielberg-Film wächst mit Josh O’Connor an

In der Royals-Serie „The Crown“ verkörperte er Prinz Charles, an der Seite von Zendaya spielte er zuletzt in „Challengers – Rivalen“ mit: Der britische Schauspieler Josh O’Connor (34) stößt nun zur Besetzung für das neue Projekt von Hollywood-Regisseur Steven Spielberg (77), wie die US-Branchenblätter „Hollywood Reporter“ und „Variety“ berichten. Vor ihm hatten bereits Stars wie Emily Blunt, Colman Domingo, Colin Firth und Eve Hewson zugesagt.

Das Studio Universal Pictures kündigte Spielbergs geplante Regiearbeit vor wenigen Monaten als „Event“ für einen Kinostart im Mai 2026 an. Über Titel und Inhalt des Films wurde offiziell noch nichts bekannt.

Lesen Sie auch

Hollywood-Insider gehen von einem Stoff mit Science-Fiction-Elementen aus. David Koepp, der schon die Drehbücher für Steven-Spielberg-Filme wie „Jurassic Park“, „Vergessene Welt: Jurassic Park“ oder „Krieg der Welten“ verfasste, ist für das Skript verantwortlich. Auch Spielbergs langjährige Koproduzentin Kristie Macosko Krieger („Die Fabelmans“, „West Side Story“) ist an Bord.

Oscar-Preisträger Spielberg, der mit Filmen wie „Der Weiße Hai“, „E.T.“, „Jurassic Park“ und „Schindlers Liste“ Filmgeschichte geschrieben, brachte zuletzt den autobiografisch gefärbten Film „Die Fabelmans“ (2022) auf die Leinwand.