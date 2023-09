Startschuss für Ars und IDSA

Die „Ars“ ist „on“ — Mittwochabend wurden das Festival „Who Owns the Truth“ und zugleich das Founding Lab des neuen IDSA (Institute for Digital Sciences Austria) eröffnet. Ars-Leiter Gerfried Stocker widmete den Abend den 75 Studierenden des IDSA Founding Lab.

Star des Abends war Eröffnungsredner Wikipedia-Mitbegründer Jimmy Wales, der die Frage, wem die Wahrheit gehört, einfach mit „allen“ beantwortete, denn „Zugang zu Wissen ist ein fundamentales Menschenrecht“.

Zuletzt war er 2004 hier, als er eine Goldene Nica entgegennahm, am Mittwoch erklärte er, dass ChatGPT keine Wikipedia-Artikel schreiben könne, weil es Dinge erfindet, etwa die angeblichen Ehemänner seiner Frau, wie er zum Gaudium des Publikums vorführte. Eine Bedrohung für Wikipedia sei ChatGPT nicht, aber wohl ein möglicher Partner.

„ChatGPT könnte einander widersprechende Wikipedia-Einträge finden oder Wikipedia-Artikel, die einer Quelle widersprechen“, zudem etwa schnell Artikel auf Vorurteile durchsuchen, sah Wales Verwendung für den Textbot.

Ars als „verlässlicher Wegbereiter“ für neue Uni

Claudia von der Linden, Vorsitzende des IDSA-Gründungskonvents, erklärte, dass die Studierenden in den letzten beiden zwei Wochen erarbeitet hatten, wie eine Modelluniversität der Zukunft aussehen könnte, und kündigte weitere Kooperationen des IDSA mit der Ars Electronica an. Landeshauptmann Thomas Stelzer betonte, die Ars Electronica sei „ein verlässlicher Wegbereiter und eine prägende Kraft des internationalen Standortes Oberösterreich“ und übertreffe sich heuer als Inkubator für die neue Uni.

„Denken Sie diese Universität groß und neu und holen wir damit die Welt herein. Wir werden alles dafür tun, dass sie die Basis und den Rahmen dafür haben“, gab er dem IDSA mit auf den Weg. Veronika Liebl (Ars Electronica) und Katja Schechtner (IDSA) gaben Einblick in das Founding Lab. 21 Fellows seien bereits vor Ort und würden an dem Curriculum für das Herbstsemester arbeiten, so Liebl. Schechtner stellte die international tätigen Expertinnen und Experten und die sechs Kapitel des ersten Semesters des IDSA vor, u.a. Interfaces and Visualizations sowie Digital Society and Policy.

Ein Robotheater von Sarah und Benjamin Hölzl (Prix U12) sowie künstlerische Interventionen von Pianistin Maki Namekawa, Tech-Fashion-Designerin Anouk Wipprecht, Studierenden des Founding Labs und eine Roboter-Mensch-Interaktionsperformance des japanischen Jizai Arms Team bespielten die Bühne in der 240 Meter langen Gleishalle abwechselnd mit den Redebeiträgen.