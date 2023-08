Startschuss für neue Universität

Forschung und Industrie treffen auf Kunst und Digitalisierung. Das ist das Motto desFounding Lab, einem Pilotprojekt der neuen Technischen Universität Linz.

In diesem will das Institute of Digital Science Austria (IDSA) in Kooperation mit dem Ars Electronica Center (AEC) die Grundzüge universitärer Lehre und Forschung im 21. Jahrhundert skizzieren.

75 Studenten und 20 Lehrende kreieren Uni

Im Zuge des Founding Lab startete am Donnerstag die Summer School, bei der 75 internationale Studierende zusammen mit 20 Professoren aus den Bereichen Wirtschaft, Digitalisierung, Design, Robotik Recht, Produktdesign, Kunst, Industrie, Medizin etc. zusammenarbeiten. Aus 338 Bewerbungen von Studierenden aus 78 Ländern und 205 Bewerbungen von Professoren aus 50 Ländern wurden die besten Köpfe gewählt, die gemeinsam den Prototyp einer neuen digitalen Universität entwerfen sollen. Ziel sei es, einen interdisziplinären Lehrplan zu kreieren, in dem jedes Jahr neue Projekte von den Studierenden umgesetzt würden.

„Das IDSA ist die Nahtstelle zwischen Digitalisierung und gesellschaftlichen Themen. In unserem Strategieprozess werden wir die Ideen und Konzepte dieser Pioniere mit den Anforderungen der Wirtschaft und Vorbildern aus der ganzen Welt zusammenbringen“, betont Stefanie Lindstaedt, Gründungspräsidentin der IDSA.

Interdisziplinärer und diverser Lehrplan

Dass der Lehrplan nicht von oben verordnet, sondern von den Studierenden und Lehrenden im Zeichen der Interdisziplinarität und Diversität ausgearbeitet werden soll, zeigt sich an den einzelnen Phasen des Founding Lab. In den ersten Wochen bereiten die Studierenden mit den Lehrenden vor, welche Inhalte sie sich für ein Studium am IDSA wünschen würden. Input gibt es durch Expertenvorträge u.a. von Bildungsminister Martin Polaschek (ÖVP) und Umweltministerin Eleonore Gewessler (Grüne).

Im zweiten Schritt starten 20 Studierende zusammen mit 25 Lehrenden, darunter Ziv Epstein, Arianna Miranda, Nan Zhao und Barbara Lippe in das Wintersemester und arbeiten zu Themen wie Infrastructure, Data und Code, Machines, Robots, Interfaces und Visualization weiter an einem Lehrplan. Ihre Visionen präsentieren die Studierenden am 10. September im Rahmen des Ars Electronica Festivals „Who owns the truth?“ und geben damit den Startschuss für den Unibeginn. „Im Wintersemester 2024/25 sollen dann die ersten Doktoratsstudierenden, 2025 die ersten Masterstudierenden beginnen“, erklärte IDSA-Gründungsmitglied Katja Schechtner.

„Linz zählt zu Europas digitalen Vorreitern“

„Ich traue mich zu behaupten, dass Linz zu den europäischen Vorreitern zählt, was digitale Transformation betrifft“, fasst Ars Electronica-Leiter Gerfried Stocker in Worte, warum die Zusammenarbeit selbstredend ist. Dieser Pioniergedanke sei es, den die IDSA vermitteln möchte. Man wolle Studierende ansprechen, die nicht aus der Informatik kommen, aber daran interessiert seien, ihre Kernthemen mit der Digitalisierung zu verknüpfen, so Lindstaedt, die von einer Medizinerin berichtet, die sie fragte: „Wie lange brauche ich, bis ich eine App für ein ernährungswissenschaftliches Thema programmieren kann?“ „Das sind die Leute, die wir brauchen!“, unterstreicht die Gründungspräsidentin.