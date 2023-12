Streifzug durch Kunst und Kultur in OÖ

Der Kulturverein Heinrich-Gleißner-Haus hat im Jahr 2020/2021 ein Buch herausgebracht, anlässlich 35 Jahre Heinrich-Gleißner-Preis. Das vorliegende Buch ist eine Sammlung der Reden, die für alle bisherigen Preisträgerinnen und Preisträger des Heinrich-Gleißner-Preises gehalten wurden.

Der Preis wird seit 1985 in den verschiedenen Kultursparten an Künstlerpersönlichkeiten mit Oberösterreich-Bezug vergeben. Die Laudatorinnen und Laudatoren bringen mit den Lobreden die Zeitgeschichte, das künstlerische Schaffen, das persönliche Lebensumfeld und den jeweiligen Menschen in Erinnerung.

„Der Kulturverein Heinrich-Gleißner-Haus kann bislang stolz auf seine Geschichte zurückblicken. Seit 36 Jahren macht er sich mit enormer Kraft für das Schaffen und Wirken von Künstlerinnen und Künstler stark und bietet ein Forum für Meinungsaustausch ganz im Sinne der politischen Leitlinien von Heinrich Gleißner“, so Kulturreferent Landeshauptmann Thomas Stelzer.

Oberösterreich brauche Handlungs- und Entwicklungsräume für Kunst und Kultur in allen Regionen, allen Sparten und allen Bereichen, so Stelzer weiter. „Die Entwicklung unseres Landes hängt vielfach von der Offenheit gegenüber Kunst und Kultur ab, von der Toleranz gegenüber freischaffenden Querdenkern, von der Bereitschaft zur Auseinandersetzung und der gesamten Vielfalt, die die Kunst und Kultur eines Landes zu bieten hat. Das hat auch Heinrich Gleißner gewusst und die Kunst in Oberösterreich massiv gestärkt.“

„Künstlerinnen und Künstler sind ganz entscheidende Visitenkarten eines Landes, sie sind aber noch viel mehr! Nachdenker, Quer- und Vordenker und darüber hinaus mit ihren Werken auch ein Stück oberösterreichische Identität“, betont Landeshauptmann a.D. und Vereinspräsident Josef Pühringer: „Sie tragen den Namen Oberösterreich über die Landesgrenzen hinaus! Mit einem Wort, sie sind besondere Menschen.“ Der Kulturverein Heinrich-Gleißner-Haus habe sich zum Ziel gesetzt, mit dem Heinrich-Gleißner-Preis die „ganz besonderen Menschen“ aus der Kultur des Landes vor den Vorhang zu holen.

LAbg. und Obfrau Elisabeth Manhal ergänzt: „Mit diesem hochwertigen Buch rückt der Kulturverein Heinrich-Gleißner-Haus zum einen große Künstlerpersönlichkeiten nachhaltig in den Mittelpunkt und drückt ihnen noch einmal die große Wertschätzung für ihre Arbeit und ihr Wirken aus. “ Das Buch solle zum anderen auch der nachfolgenden und jüngeren Künstlergeneration und allen Interessierten persönliche Einblicke gewähren. „Es ist ein spannender Streifzug durch 35 Jahre Kunst und Kultur in Oberösterreich. Es ist ein eindrucksvoller Beleg für die Dichte und die Vielfalt künstlerischen Schaffens. Es ist ein Schatzkistchen an klugen und weitblickenden Gedanken, die inspirieren und Impulse für die Zukunft sein können!“

Das Buch — auch ein schönes Geschenk — ist zum ermäßigten Preis von Euro 20 käuflich zu erwerben. Bestellungen unter office@kulturverein-hgh.at