Suche nach Beatles-Gitarre

Weltweit läuft eine Suche nach einem der bekanntesten Instrumente der Musikgeschichte — dem ursprünglichen Bass von Ex-Beatle Paul McCartney. Nick Wass vom Hersteller Höfner hat Das Lost Bass Project (Deutsch: Verlorener-Bass-Projekt) ins Leben gerufen, mit dem der „der wichtigste Bass in der Geschichte“ aufgespürt werden soll. McCartney hatte das Instrument 1961 in Hamburg gekauft, doch sei es acht Jahre später nach den Filmarbeiten zu „Get Back“ verschollen. Was mit dem Bass passierte, blieb bis heute ein Rätsel das nun gelöst werden soll.