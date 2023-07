Suche nach Halt und Leben im Tiny House beim Bachmann-Preis

Unter bedrohlichen Wolken und bei deutlich kühleren Temperaturen als in den vergangenen Tagen startete der dritte und letzte Lesetag im Rahmen der 47. Tage der deutschsprachigen Literatur in Klagenfurt. Der Vormittag, an dem das Publikum im Garten dem Regen mit Schirmen trotzte, brachte eine Auseinandersetzung mit der Suche nach Halt in der Sprache bei Yevgeniy Breyger und dem von Kameras beobachteten Schreiben in einer Musterhaussiedlung bei Mario Wurmitzer.

Der 1989 in Charkiw (Ukraine) geborene und seit 1999 in Deutschland lebende Autor Breyger startete in den letzten Lesetag. Auf Einladung von Jury-Vorsitzender Insa Wilke las er aus seinem Text „Die Lust auf Zeit“, der im Warteraum eines Spitals spielt und in dem der Protagonist mit seinem Spiegelbild spricht, während er sich an die Erzählungen der Kriegserfahrungen seines Großvaters erinnert. „Eine Niere in der Klinik zu verlieren ist schlimmer als ein Bein im Krieg, sagt er. Ja, Opa, stimmt, sage ich.“ Wilke nahm in ihrem Statement Bezug auf die Eröffnungsrede von Tanja Maljartschuk, die sich mit der Angst vor der Sprache angesichts des Krieges in der Ukraine befasste. In Breygers Text gehe es „darum, dass versucht wird, sich einen Halt zu erschreiben“, so Wilke. „Es ist ein permanenter Versuch, sich einen Körper zu erschreiben.“

Mara Delius gab zu, dass es sich um einen Text handle, „auf dessen Form man sich einlassen muss“ und der das „Motiv der Erinnerung, der Weitergabe der Erinnerung und somit deren Fortleben verhandelt“. Auch Klaus Kastberger forderte ein, sich mit Geduld auf den Text einzulassen und „nicht nervös zu werden“. Der Autor stelle die Frage, „was es braucht, um Geschichten zu erzählen“, es sei ein „extrem poetologischer Text“. Brigitte Schwens-Harrant lobte „die Langsamkeit, das poetische Hinschauen“ und die Auseinandersetzung mit der Frage, wie man über die Dinge schreiben könne. Auch Thomas Strässle fand es bemerkenswert, „was in diesem zur Unendlichkeit gedehnten Moment der Zeitlosigkeit passiert“ und lobte das „unerhört behutsame Sprachgefühl“ des als Lyriker bekannten Autors. „Das Trauma ergreift mich, ich weiß aber zu wenig darüber“, hoffte Mithu Sanyal, dass es sich um einen Auszug aus einem längeren Text handle. Nur Philipp Tingler zeigte sich wenig überzeugt: „Der Text erreicht mich nicht, er ist in sich hermetisch. Mir ist das irgendwie nicht genug.“ Kastberger konterte: „Wenn Herr Tingler sagt, ein Text ist ‚so mittel‘, wird das oft der Bachmann-Preis.“

Der zweite von zwei österreichischen Beiträgen des diesjährigen Bachmann-Preises kam vom 1992 in Niederösterreich geborenen Autor Mario Wurmitzer. In seinem von Tingler eingeladenen Text „Das Tiny House ist abgebrannt“ widmete er sich in einer Ich-Erzählung einem Autor, der für eine Firma namens „Modern Home“ unter Video-Beobachtung in einem „Tiny House“ in einer Musterhaussiedlung lebt und sich von potenziellen Kunden beobachten lässt, bis eine mysteriöse Brandserie ihn zum Umzug zwingt. Die Jury zeigte sich nach der inhaltlichen Schwere der vorangegangenen Diskussion bemüht, sich auf Thema und Tonalität des Textes einzulassen.

So fand Wilke den Text „sehr lustig und unterhaltsam und doch gleichzeitig kritisch“, schlussendlich sei aber auch der Text ein Tiny House „und damit auch begrenzt“. In dieselbe Kerbe schlug auch Sanyal: „Dieser Text geht bis zum Gartenzaun und nicht darüber hinaus. Ausbrechen ist in dem Text nicht angelegt.“ Delius lobte die „kontrollierte Coolness“ der witzigen Kapitalismuskritik. Auch Kastberger freute sich über den „wunderbar leichten, aber trotzdem sehr klugen Text“, der zeigte, dass vielleicht auch der Ich-Erzähler als Autor „nur ein Produkt der Verhältnisse ist“. Er habe bemerkt, dass es nicht immer die „bierernsten“ Texte sind, die die größte Wirkmacht erzielen. Schwens-Harrant freute sich, dass die Thematik des ständigen Öffentlich-Seins, „das etwas mit unserem Leben macht“, hier auf unterhaltsame Weise zum Thema gemacht wurde. Auch Strässle hob die Thematik der „Authentizitätssimulation“ positiv hervor, sieht aber „einige Plausibilitätslücken“. Für Tingler, der den Text eingeladen hat, ist das literarische Motiv der Brandstiftung „eine Eskalation der ominösen Stimmung“ und lobte die „große Leichtigkeit und subversive Tiefe“.

Am Samstagnachmittag stehen noch die Lesungen von Laura Leupi und Deniz Utlu auf dem Programm, bevor das Publikum online über den Publikumspreis abstimmen kann und die Jury in sich geht, die am morgigen Sonntag die Preise vergeben wird.

