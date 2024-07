Taylor Swift bringt die Swiftie-Euphorie nach Wien

Es ist vielleicht der größte Fankult seit der Beatlemania: Taylor Swift bricht seit Jahren permanent Rekorde und sorgt mit ihrer „Eras-Tour“ für weltweite Euphorie. Vom 8. bis 10. August tritt die US-Sängerin im ausverkauften Ernst-Happel-Stadion in Wien auf. Rund 170.000 Menschen werden den drei Konzerten beiwohnen, eine offizielle Zahl wird nicht genannt. Um Schwarzhandel zu vermeiden, sind die Tickets personalisiert.

Man kann die Karten aber auf eine andere Person umschreiben lassen und über fanSALE (zum Normalpreis) weiterverkaufen. Alle Begleitpersonen erhalten mit der im oeticket.PASS (oeticket-App) genannten Person Einlass zum Konzert. Eine Änderung von einzelnen Tickets aus einer Bestellung ist nicht möglich. Aus Sicherheitsgründen gibt es Tickets ausschließlich in digitaler Form. Um sie am Eingang vorweisen zu können, braucht es die oeticket-App. Der QR-Code wird kurz vor der Veranstaltung angezeigt. Die Weiterleitung der Tickets in der Oeticket-App ist rechtzeitig vor dem Event möglich.

Ins Stadion dürfen nur Taschen mit einer Größe bis zum Format A4 mitgenommen werden. Auch Geschenke für die Künstlerin. Handysticks und Plakate größer als A3 müssen also zu Hause gelassen oder abgegeben werden. Eine genaue Liste der „verbotenen Gegenstände“ und alle Infos zum Tickettausch bzw. Weiterverkauft lässt sich im Helpcenter von oeticket abrufen.

Die „Eras“-Tour setzt in Sachen Produktion neue Maßstäbe. Das Publikum darf sich auf eine lange Performance mit spektakulären Showeinlagen freuen, 45 Songs umfasst die Setlist der 14-fachen Grammy-Gewinnerin in der Regel. Zu Hören gibt es Lieder von den Alben „Lover“, „Fearless“, „Red“, „Speak Now“, „Reputation“, „Folklore“, „Evermore“, „1989“, „The Tortured Poets Department“ und „Midnights“. Pro Abend gibt es zwei Überraschungsbeiträge.

Dass die amtierende Popkönigin in ihrer gigantischen Inszenierung nie arrogant oder zu weit entfernt erscheint, liegt wohl vor allem an einem: Swift ist freundlich, hinter dem Profi irgendwo auch Mensch, wie die dpa nach einem Auftritt in Gelsenkirchen festhielt: „Ihre wahre Stärke als Popkünstlerin liegt darin, diesen Hauch von Nahbarkeit stets greifbar zu machen.“

Rund um das Konzert finden in Wien Swift-Events statt. Am 7. August gibt es etwa ab 15 Uhr ein privat organisiertes „The Eras Tour“-Picknick auf der Arenawiese im Prater, wo vor allem internationale Fans gemeinsam die für „Swifties“ fast obligatorischen Freundschaftsarmbänder knüpfen können. Auch einige Lokale nehmen den Gig-Reigen zum Anlass für Specials. Das Cafe Vollpension auf der Wieden veranstaltet am 8. August ab 18 Uhr etwa ein Pubquiz rund um den Superstar, im CellaVie Vienna am Gürtel gibt es an allen drei Konzerttagen Daytime-Partys ab 13 Uhr, an den Abenden schmeißt „Das Loft“ im Hotel SO/ Vienna eine Rooftop Party, und im Palais Coburg kann man sich am 11. August einen Swift-Nachschlag holen, wenn um 18 und 20 Uhr je ein Streichorchester ihre Hits zum Besten gibt.

Für die Stadt zahlt sich der Besuch des Megastars aus: Für Wien hat die Wirtschaftsagentur kürzlich eine entsprechende Schätzung vorgenommen. Diese geht von einem möglichen Wertschöpfungspotenzial für den Standort von bis zu 100 Millionen Euro durch die drei Konzerte aus.

oeticket.com – barracudamusic.at – taylorswift.com