Taylor Swift bringt ihr „Speak Now“-Album auf den Markt

US-Sängerin Taylor Swift war nach eigenen Angaben bei der Arbeit an ihrem neu aufgelegten Album „Speak Now (Taylor’s Version)“ mit Nostalgie und Dankbarkeit erfüllt. „Es ist hier. Es gehört euch, es gehört mir, es gehört uns“, schrieb die 33-Jährige auf Instagram zu dem am Freitag erschienenen Werk. „Es ist ein Album, das ich allein geschrieben habe, über die Launen, Fantasien, Herzschmerzen, Dramen und Tragödien, die ich als junge Frau zwischen 18 und 20 erlebt habe.“

Das Werk enthält 22 Lieder, darunter Songs des alten Albums aus dem Jahr 2010 wie „Mine“, „Mean“ und „Back to December“, aber auch sechs zuvor unveröffentlichte Lieder „aus dem Tresor“, wie Swift schrieb. Dafür habe sie Künstler, die sie damals beeinflussten, gebeten, mit ihr zu singen. Für „Electric Touch“ hat sich Swift mit der Rockband Fall Out Boy zusammengetan, in „Castles Crumbling“ singt sie mit der Sängerin Hayley Williams von der Band Paramore.

Wegen eines Streits mit ihrem ehemaligen Label spielte Swift ihre alten Alben noch einmal ein, so dass sie über die Rechte wieder frei verfügen kann. 2021 hatte die vielfache Grammy-Gewinnerin bereits Neueinspielungen ihrer Alben „Fearless“ und „Red“ herausgebracht.

Im August kommenden Jahres ist Swift dann auch im Rahmen ihrer „The Eras“-Tour in Wien zu erleben. Dank zweier Zusatztermine ob der großen Nachfrage tritt die Sängerin nun am 8., 9. und 10. August 2024 im Wiener Ernst-Happel-Stadion auf.

