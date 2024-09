Taylor Swift holt sieben Preise bei MTV Video Music Awards

Vor jubelnden Fans schreibt Taylor Swift Geschichte: sieben Preise räumt der Superstar bei der Vergabe MTV Video Music Awards ab, darunter in der Top-Sparte für das Video des Jahres. Das gelang ihr mit dem Hit-Song „Fortnight“ aus dem Album „The Tortured Poets Department“, für den sie Rapper Post Malone an Bord holte. Die 34-Jährige setzte sich am Ende der dreistündigen Trophäenshow unter anderem gegen Billie Eilish, Doja Cat und Eminem durch.

Fünfmal hat sie nun im Laufe ihrer Karriere diesen Spitzenpreis gewonnen, mehr als jeder andere Künstler. Sie stellte gleich noch einen Rekord auf: mit nunmehr 30 VMA-Trophäen in ihrer Laufbahn konnte Swift die bisherige Spitzenreiterin Beyoncé mit 25 Preisen als Solokünstlerin überholen. Swift gewann auch in Sparten wie Künstler des Jahres, Song des Sommers, beste Zusammenarbeit (mit Post Malone) und Pop. Die Fans in der UBS Arena auf Long Island (US-Bundesstaat New York) waren nicht zu bremsen, als Swift in ihrer Dankesrede ihrem Team und einem ganz besonderen Mann in ihrem Leben dankte.

Es sei eine wunderbare Erfahrung gewesen, das „Fortnight“-Video zu drehen. Auch habe es viel Spaß gemacht, weil ihr Freund Travis sie bei den Dreharbeiten ständig angefeuert habe, sagte Swift. „Alles, was dieser Mann berührt, verwandelt sich in Glück und Freude und Zauber“, schwärmte sie über den Footballspieler Travis Kelce (34). Swift dankte auch ihren Fans, den „Swifties“, dass sie bei diesen Preisen für sie gestimmt hätten. Und dann schlug sie politische Töne an. „Bitte, lasst euch als Wähler registrieren, für etwas anderes, das sehr wichtig ist – die anstehende Präsidentschaftswahl“, sagte Swift.

Am Tag zuvor hatte sich die Sängerin kurz nach dem TV-Duell, bei dem die Demokratin Kamala Harris erstmals auf den Republikaner Donald Trump traf, für Harris starkgemacht. Sie werde bei der Präsidentenwahl am 5. November für Harris und deren Vizepräsidenten Tim Walz stimmen, kündigte die Sängerin in einem Beitrag auf Instagram an. Swift hat bei ihren Fans enormen Einfluss – vor allem bei jungen Frauen, einer wichtigen Wählergruppe.

In einer Dankesrede zu Beginn der Show erinnerte Swift auch an die Opfer der Terroranschläge vom 11. September 2001 in New York und Washington mit knapp 3.000 Todesopfern. Beim Aufwachen in New York habe sie daran gedacht, was vor 23 Jahren vorgefallen sei, sagte Swift in Gedenken an „alle, die wir verloren haben“. Das sei an diesem Tag das Wichtigste.

Rapper Eminem, der die Show mit einer Darbietung seiner Songs „Houdini“ und „Somebody Save Me“ eröffnete, holte zwei Preise in den Sparten Hip-Hop und beste visuelle Effekte. Rapperin Megan Thee Stallion (29, „Hiss“, „Body“), die erstmals als Gastgeberin auf der Bühne stand, nahm ebenfalls zwei Trophäen entgegen. Sabrina Carpenter (25) gewann mit ihrem Hit-Song „Espresso“ in der Sparte Song des Jahres ihre erste VMA-Trophäe überhaupt. Der Preis in der Rock-Sparte ging an Lenny Kravitz für „Human“. Chappell Roan (26, „Good Luck, Babe!“) wurde zur besten neuen Künstlerin gekürt.

US-Sängerin Katy Perry (39, „Teenage Dream“) nahm den Ehrenpreis Video Vanguard Award in Empfang. Die Trophäe zollt dem Einfluss des jeweiligen Preisträgers auf die Musikszene Tribut. Zu früheren Gewinnerinnen und Gewinnern zählen Missy Elliott, Jennifer Lopez, Pink, Rihanna, Beyoncé, Justin Timberlake und Madonna.

Mit einem knapp zehnminütigen Medley ihrer größten Hits begeisterte Perry die Zuschauer. Dabei schwebte sie teilweise in der Luft, tanzte oder trat mit riesigen Schmetterlingsflügeln auf. Ihr Partner, Schauspieler Orlando Bloom, hatte Perry mit liebevollen Worten vorgestellt. Ihre Fans würden Perry als Superstar kennen, der Musik mit Liebe, Licht und einem ganz besonderen Humor kreiert. „Ich kenne sie als Mutter und Partnerin, die dieselbe Liebe und Freude unserer Familie entgegenbringt“. Perry und Bloom sind Eltern der dreijährigen Daisy. Ihre Tochter schaue zu Hause zum allerersten Mal die Sendung, sagte Perry vor Beginn der Show. „Bleib nicht zu lange auf und iss deinen Brokkoli“, mahnte die Sängerin lachend.

Gewagte Kostüme, nackte Haut und spektakuläre Auftritte gab es zu sehen. Sängerin Chappell Roan trat in einem mittelalterlichen Outfit auf die Bühne, setzte mit einem brennenden Pfeil eine Schlosskulisse in Brand und gab mit „Good Luck, Babe!“ ihr gefeiertes Debüt bei den VMA’s. Shawn Mendes stellte seinen neuen Song „Nobody Knows“ vor, Lenny Kravitz rockte, Sabrina Carpenter tanzte zu Hits von ihrem Album „Short n‘ Sweet“ mit einer Alien- und einer Astronautenfigur.

Die Preise werden seit 1984 verliehen. Fans können online für ihre Favoriten stimmen. Die Trophäen stellen eine Astronautenfigur dar, die eine MTV-Fahne in der Hand hält.