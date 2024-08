Taylor Swift nach Terroralarm erstmals wieder auf der Bühne

US-Superstar Taylor Swift ist nach den Konzertabsagen in Wien wieder zurück auf der Bühne. Die 34-Jährige eröffnete am Abend ein Konzert im Londoner Wembley-Stadion, wie die britische Nachrichtenagentur PA meldete. Vergangene Woche waren drei Auftritte des Popstars in Wien abgesagt worden, weil Islamisten einen Terroranschlag geplant haben sollen. Der 19 Jahre alte Hauptverdächtige bestritt die Vorwürfe zuletzt. Auch zwei weitere Männer wurden festgenommen.

Swift äußerte sich dazu in der Öffentlichkeit bisher nicht. „Ich freue mich, euch hier im Wembley Stadion in London zu treffen“, sagte sie der Menschenmenge. Mit 92.000 Besuchern wurde ein Rekord bei der Eras Tour aufgestellt. Insgesamt will der US-Star im größten Londoner Stadion fünf Konzerte zum Abschluss des Europa-Teils ihrer Megatournee geben. Die Sicherheitsvorkehrungen wurden PA zufolge erhöht.

Lesen Sie auch

Die Musikerin („I Can Do It With A Broken Heart“, „Lavender Haze“) hatte auf ihrer „Eras Tour“ in der vergangenen Woche drei Konzerte im ausverkauften Ernst-Happel-Stadion spielen sollen. Nachdem wenige Stunden vor dem ersten Konzert ein mutmaßlicher Attentäter festgenommen worden war, hatte der Veranstalter alle drei Auftritte abgesagt. Ihr vorerst letztes Konzert in Europa spielt Swift am Dienstag im Wembley-Stadion. Im Herbst sind Konzerte in Nordamerika geplant.

In London dürften auch Betroffene der Wiener Konzertabsagen dabei sein. Auf verschiedenen Wiederverkaufsplattformen waren nämlich Tickets um 690 Pfund (804,36 Euro) erhältlich. Die Wiener Terrorpläne hatten zudem die Besucher in London verunsichert. Die 28-jährige Iggy Wilde zeigte sich „besorgt“, betonte aber zugleich die Solidarität unter den Swifties. Sie selbst habe nie daran gedacht, ihr Ticket weiterzuverkaufen. Die 24-jährige Londoner Studentin Salsha Radiandiana verwies auf die zusätzlichen Sicherheitsvorkehrungen in London.

So musste auf dem Weg ins Londoner Stadion ein Metalldetektor passiert werden, und die Mitnahme von Glas, Laptops und Schirmen war verboten. Die Polizei untersagte auch die Praxis des „Tay-gating“, also Versammlungen von Fans ohne Tickets vor dem Konzertgelände.