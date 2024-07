Tex Rubinowitz ist der neue Stadtschreiber von Wels

Viele verbinden mit dem Künstlernamen Tex Rubinowitz in erster Linie seine Karikaturen für verschiedene Tages- und Wochenzeitungen. Seine preisgekrönte Tätigkeit als Autor und Kolumnist hat den gebürtigen Hannoveraner Dirk Wesenberg – der auch als Schauspieler und Musiker tätig ist – als Welser Stadtschreiber Nummer zehn prädestiniert. Der Nachfolger von Irene Diwiak wird von Mitte September bis Mitte November in Wels „amtieren“.

Der Welser Stadtschreiber 2024 wurde 1961 in der niedersächsischen Landeshauptstadt Hannover (D) geboren und lebt seit 1984 in Wien. Nach Beginn und baldigem Abbruch des Kunststudiums bei Prof. Oswald Oberhuber begann er unter dem Künstlernamen Tex Rubinowitz Cartoons für die Wochenzeitung „Falter“ und in der Folge für zahlreiche andere Zeitungen zu zeichnen. Seine Bücher wurden in verschiedenen Verlagen (Falter, Haffmans, Eichborn, KiWi, Rowohlt etc.) veröffentlicht. 2014 gewann er mit Auszügen aus dem Roman „Irma“ den renommierten Ingeborg-Bachmann-Preis.

Die im vorigen Jahr begonnene Fokussierung auf Kinder und Jugendliche wird auch mit Rubinowitz fortgesetzt. Neu wird mit dem zehnten Welser Stadtschreiber, dass sich mit Schulbeginn eine Oberstufenklasse aus Wels als dessen „Partnerklasse“ bewerben kann.

Während seines Wels-Aufenthaltes wird Rubinowitz‘ neues Buch „Dreh den Mond um“ im Ventil Verlag erscheinen. Die Präsentation dieses Werkes wird wahrscheinlich eine „Wel(t)s-Premiere“ werden.