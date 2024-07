Thalheim: Neueste Funde aus Römervilla werden bei Fest präsentiert

Seit Anfang Juli läuft die zweite Grabungskampagne bei der Römervilla von Thalheim. Studentinnen und Studenten der Universität Salzburg und Praktikantinnen und Praktikanten der OÖ Landes-Kultur GmbH sind auch heuer wieder den Geheimnissen der beeindruckenden Anlage am Reinberg auf der Spur.

Mehr als 1000 Quadratmeter große Villa

Der ausgedehnte Gebäudekomplex in „Bestlage“ über der römischen Stadt Ovilava (Wels) wird nach derzeitigem Kenntnisstand als Teil einer Villenanlage interpretiert. Die diesjährigen Ausgrabungen zeigen, dass die Anlage noch größer gewesen sein muss, als bisher angenommen. Die bislang erfassten Ruinen erstrecken sich auf mehr als 1000 Quadratmeter.

Die Ausstattung mit Wandmalerei liefert einen wichtigen Hinweis darauf, dass zumindest ein Teil der aufgedeckten Räume zum Wohnen gedient hat. Andererseits gibt es eindeutige Hinweise auf wirtschaftliche Aspekte, sodass von einer Mischnutzung auszugehen ist. Ein kleiner Brennofen dürfte der Herstellung von Buntmetallobjekten gedient haben und eine Reihe von mehreren großen Räumen könnte zur Lagerung von Waren verwendet worden sein.

Die bereits laufende Auswertung des umfangreichen Fundmaterials der Grabungskampagne im Sommer 2023 zeigt, dass der Komplex vom späten 1. bis ins frühe 4. Jahrhundert datiert. In dieser Zeit wurde er mehrfach umgebaut, wie auch die aktuellen Ausgrabungen bestätigen. Ausgewählte Funde der Grabungskampagne 2023 sind derzeit im Foyer des Linzer Schlossmuseums zu besichtigen.

Römerfest mit Legionären und Speisen

Die Gemeinde Thalheim lädt am Freitag, 26. Juli, von 11 bis 19 Uhr zum Römerfest auf dem Gemeindeplatz ein. Die Reenactment-Gruppe Legio XV Apollinaris gibt Einblicke in das Leben und die Ausbildung römischer Soldaten. Außerdem werden römisch-italienische Speisen und Getränke angeboten. Die Archäologinnen und Archäologen präsentieren die Funde der aktuellen Grabung und Interessierte haben die Möglichkeit, mit einem Shuttlebus direkt zur Grabung zu gelangen, um an Führungen teilzunehmen.

Gesamtes Programm: https://www.thalheim.at/Roemerfest_-_Tag_der_offenen_Ausgrabung_3