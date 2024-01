„The Holdovers“: Niemandem geht es durch und durch gut

Wohlfühlessen ist so eine Erfindung der vergangenen Jahre. Oder ganz international: Soulfood. Ein Soulfilm, eine Geschichte zum Wohlfühlen hat Regisseur Alexander Payne („Sideways“) mit seinem „The Holdovers“ gedreht.

Das Tragische in der Tragikomödie durchdringt zwar große Teile des fünfmal für den Oscar nominierten Streifens, aber am Ende verlässt man mit einem wohligen Gefühl und einem Lächeln auf den Lippen das Kino. Niemandem geht es durch und durch gut, und das ist ein tröstendes und so wahres Gefühl.

Ein Trio bleibt schließlich zwischen den kalten Wänden übrig

Jedes Jahr bleiben ein paar übrig, ein paar „Holdovers“, die die Weihnachtsferien im Internat verbringen müssen. Meistens haben die Familien der finanziell Wohlsituierten einfach Besseres vor, als mit dem Nachwuchs zu feiern. Im Jahr 1970 ist der Geschichtslehrer Paul Hunham (Paul Giamatti in einer Paraderolle wie bereits in Paynes „Sideways“) jene Aufsichtsperson, die die Überbleibsel überwachen muss und damit natürlich selbst zu so einem wird.

Ebenfalls über die Feiertage im Internat ist die Chefin der Kantine, Mary (Da’Vine Joy Randolph), deren Sohn auch einst Schüler hier war, aber sein Leben im Vietnamkrieg verloren hat. Ein Schicksal, das die betuchten Schüler nicht ereilen wird, da sind sich Mary und Paul einig. Einer dieser reichen Burschen ist Angus (Dominic Sessa), dessen Mutter und Stiefvater lieber die Flitterwochen nachholen, als mit ihm Zeit zu verbringen.

Dieses Trio bleibt schließlich übrig zwischen den kalten Wänden des Internats und muss wohl oder übel die angeblich so schöne Zeit miteinander herumbringen.

Alexander Payne hat mit diesen Vorzeichen einen Film gestrickt, der mit seinen Darstellern, mit leisem Humor gespickten Dialogen und durchaus auch nicht erwartbaren Wendungen überzeugt. Wie es gemeinsame Zeit und Raum so mit sich bringen, kommen sich die Figuren näher, lernen aneinander unbekannte Seiten kennen und bauen Vorurteile ab.

Das klingt nun alles nicht neu und ist es auch nicht — aber die stillen Skurrilitäten, die die drei Außenseiter mit sich bringen und die dieser Film mit Genuss auskostet, machen das wett. Ob das reicht, um als „Bester Film“ mit einem Oscar ausgezeichnet zu werden (bei Konkurrenten wie „Poor Things“, „Barbie“und „Oppenheimer)“ bleibt abzuwarten, Hauptdarsteller Paul Giamatti hätte sich den Goldmann aber definitiv verdient.

Von Mariella Moshammer