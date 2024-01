Theaterfrühling in Traun bittet zum Tanz

„Sechs Tanzstunden in sechs Wochen“ feiert am 28. Februar im Schönbergsaal Premiere

„Darf ich bitten?“ — Katharina Bigus und Alexander Knaipp eröffnen im Kulturpark Traun den Theaterfrühling und laden zum Theaterstück „Sechs Tanzstunden in sechs Wochen“ in den Schönbergsaal ein. „Wer Dancing Stars mag, wird dieses Stück lieben“, zeigt sich Knaipp begeistert und Bigus ergänzt: „Es ist ein berührendes, mitunter auch ernstes, aber immer Mut machendes und Lebensfreude versprühendes Stück.“

Der Inhalt: Eigentlich wollte Lily nur etwas Abwechslung in ihr Leben bringen, als sie sich einen Tanzlehrer ins Haus bestellt. Mit dem hitzköpfigen Michael hat sie dabei aber nicht gerechnet. Zwischen den beiden kracht es schon bei der Begrüßung. Um seinen Job zu behalten, erfindet Michael eine kranke Ehefrau und appelliert an Lilys Mitleid. Aber auch Lily nimmt es mit der Wahrheit nicht allzu genau.

Bei Swing, Tango, Walzer, Foxtrott, Cha-Cha-Cha und Twist liefern sie sich Täuschungsmanöver und kreuzen in schlagfertigen Wortgefechten mit Genuss ihre Klingen. Von Schritt zu Tanzschritt nähern sich die beiden an und fassen Vertrauen zueinander.

„Die Wahl des Stücks knüpft nahtlos an unseren musikalischen Abend rund um den ,Tango’ an, der am 13. Jänner auf dem Programm steht“, freut sich Brigitte Brunner, Geschäftsführerin des Kulturparks Traun und selbst leidenschaftliche Tänzerin.

50.000 Besucher

Grund zur Freude gibt es auch beim Blick auf die Besucherzahlen im vergangenen Jahr. Fast 50.000 Besucher konnten 2023 bei den rund 150 Veranstaltungen des Kulturparks begrüßt werden . „Klar ist: Unsere Gäste haben wieder Lust darauf, Kultur live zu genießen“, so Brunner. Allerdings sei aber nach der Corona-Pandemie „nicht alles wieder gut“. „Wir befinden uns nach wie vor in schwierigen Zeiten und sehen uns mit schweren wirtschaftlichen Krisen konfrontiert und wissen nicht, wie sich die Energie-Krise, Preiserhöhungen aber auch der Krieg in der Ukraine bzw. im Nahen Osten im heurigen Jahr widerspiegeln werden. Aber wir tun unser Bestes, um unseren Gästen großartige, humorvolle, spannende, interessante Abende im Kulturpark zu bieten“, erklärt Brunner.

In Krisenzeiten seien vor allem Kabarett-Programme sehr gefragt und bereits 700 Kabarett-Abos verkauft. Alex Kristan, die Vierkanter, Walter Kammerhofer, Andreas Ferner, Nina Hartmann, Gery Seidl, Gardi Hutter, Tricky Niki, Christoph Fritz, Gernot Kulis, Blözinger, Klaus Eckel, Omar Sarsam und Willy Astor blasen heuer zum Angriff auf die Lachmuskeln.

Musikfans kommen bei Konzerten von den Country Swingers, Paddy Murphy, Scheinheilig, Max the Sax oder Harry Gärtner auf ihre Kosten. Auf Klassikfans warten etwa das Atalante Quartett, das Ballot Quartett oder das Quintett Simsa Fünf.

„Da ist für jeden was dabei“, verspricht Brunner und hofft auch heuer wieder auf viele Besucher.