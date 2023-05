Tödliches „Spielzeug“

„Morgens sind die KZ-Häftlinge noch mit ihren Wägelchen, auf denen die Kapos saßen, die sie unerbittlich angetrieben, hinein ins Werk marschiert. Am Abend haben sie sich herausgeschleppt. Dann lagen die, die während der Arbeit gestorben sind, darauf“, erzählt ein Zeitzeuge.

Einem noch wenig erforschten Thema gehen der oö. Dokumentarfilmer Thomas Hackl und seine nö. Kollegin Martina Hechenberger — ein bewährtes Duo, das sich immer wieder der Zeitgeschichte widmet — in ihrer neuesten Produktion „Codename Spielwarenfabrik“ nach, die am Samstag, 20.15 Uhr, auf ORF III zu sehen ist.

Mit dem Codenamen haben die Nazis die modernste und produktivste Panzerfabrik im gesamten Deutschen Reich getarnt, das Nibelungenwerk. Die Filmemacher haben bei ihren Recherchen mit Zeitzeugen und Historikern gesprochen und bisher unbekanntes Material in Archiven entdeckt.

Außenlager des KZ Mauthausen

Schwer einsehbar und gut getarnt mitten im Wald und im verkehrsgünstigen Dreieck mit den Linzer Hermann Göring Werken und Steyr-Daimler-Puch wurde in St. Valentin ein riesiges Fabriksgelände angelegt. Harte körperliche Arbeit haben hier KZ-Häftlinge verrichten müssen, die man anfangs jeden Tag mit Bussen aus Mauthausen gebracht hat. 1944 wurde in St. Valentin eine KZ-Außenstelle errichtet, in der bis zu 1500 KZ-Häftlinge in zwei Baracken eingepfercht, unterernährt und unter schlimmsten hygienischen Bedingungen hausen mussten.

„Eine Besonderheit war, dass sich innerhalb des KZs, das der SS unterstellt war, auch ein der Gestapo und SA untergeordnetes Arbeitserziehungslager befand, in dem die Zustände – kaum vorstellbar – noch schlimmer waren“, so Hackl. Hier fanden sich Menschen, die in den Augen der Nazis als arbeitsscheu oder unsozial galten, wieder, vor allem Österreicher aus der Umgebung von Wien, die dem Regime aus irgendeinem Grund nicht gepasst haben. KZ-Überlebende und Menschen, die in der Nachbarschaft wohnten, berichten in der Doku von den furchtbaren Bedingungen.

Vom beschaulichen Dorf zur Industriestadt

In der Panzerfabrik wurden auch Lehrlinge aus der Umgebung ausgebildet: Zwei davon wurden erwischt, als sie ein Mädchen beim Waschen beobachteten, und daraufhin ein paar Tage ins KZ gesteckt.

„Konsequenzen, von denen man so noch nicht gehört hat“, sagt Hackl. In der Moarhanslkapelle in der Nähe haben zwei junge Frauen aus dem Ort einen KZler gefunden, der sich erhängt hat, andere Einwohner haben beobachtet, wie KZler auf der Flucht erschossen wurden.

Aus dem Dorf St. Valentin hat die Panzerfabrik eine Industriestadt gemacht, die vielen aus der Umgebung Arbeit bot. Fremd- und Zwangsarbeiter stellten damals oft mehr als die Hälfte der Bevölkerung. Die Einheimischen wussten Bescheid, sahen nicht nur die Zwangsarbeiter regelmäßig ins Werk marschieren, sondern auch die Panzer, mit denen ständig Testfahrten im Gelände unternommen wurden.

5000 Panzer wurden in den Kriegsjahren im Nibelungenwerk produziert. „Noch nicht am Fließband. Aber mit der Taktproduktion gab es eine neue, effiziente Produktionsform“, so Hackl. Ferdinand Porsche war hier Chefkonstrukteur. Den Stellenwert der für die Kriegsmaschinerie immer wichtigeren Produktionsstätte belegen auch hochrangige Besuche von Hitler über Göring bis Speer. Zum Ende des Krieges hin begann man, Stollen zu bauen und Teile der Produktion dorthin zu verlegen, bis ein Bombenangriff kurz vor Kriegsende dem Nibelungenwerk ein Ende setzte.

Von Melanie Wagenhofer