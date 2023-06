Tief ins Superhelden- und Superheldinnen-Genre hinein greife, so Stefanie Altenhofer im VOLKSBLATT-Gespräch, das Linzer Schauwerk für sein neuestes Stück „From Zero to Zack Prack oder heroisch in die Katastrophe“, das am 15. Juni (20 Uhr) im Rahmen von Schäxpir im Linzer Theater Phönix uraufgeführt wird und alle ab 14 Jahre zum Kommen einlädt.

Dafür verknüpft das 2020 mit dem Anerkennungspreis des Bühnenkunstpreises ausgezeichnete Linzer Theaterkollektiv „den spürbaren Wunsch nach Superhelden, die uns retten, mit der Flut an Problemen, die die Menschheit hat“, so Altenhofer, die inszeniert und gemeinsam mit Julia Frisch und Stefan Parzer für den Text verantwortlich zeichnet. Die Frage, die sich stellt: Braucht es Superhelden, um die Welt zu retten?

Auf einem Filmset arbeiten vier Personen, die in die Welt der Superhelden-Filme eingesogen werden. So weit die Handlung, die immer wieder in unterschiedliche Genres switcht. Die Akteure vom Schauwerk packen wieder alles aus, was irgendwie geht: „Ein Zusammenspiel von allen Gewerken im Theater garantiert ein lustvolles Austoben auf der Bühne“, so Altenhofer.

Oder, wie sie es auch definiert: „Popkultur vermischt mit gesellschaftspolitischen Ansätzen. Damit treffen wir gerade bei den Jungen ins Schwarze.“ Man wolle dort ansetzen, wo Schule aufhört. Herausgekommen sei jedenfalls, so Altenhofer, ein „trashiger Superhelden-Film im Theater“.

Im Rahmen von SCHÄXPIR werden die insgesamt vier Aufführungen von „From Zero to ZACK PRACK oder heroisch in die Katastrophe“ von einer Gebärdendolmetscherin begleitet. Im Herbst wird das Stück am Theater Phönix wiederaufgenommen. „Es richtet sich an alle, die Superhelden mögen“, so Altenhofer. Wer weiß, vielleicht motiviert es uns auch dazu, selbst in die Heldenrolle zu schlüpfen und die Sache in die Hand zu nehmen: „From Zero to Hero“, wie es in einem Liedtitel so schön heißt.

Von Melanie Wagenhofer