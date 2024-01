Trauer um Volkskultur-Präsident Herbert Scheiböck

Der langjährige Präsident des OÖ. Forum Volkskultur, Herbert Scheiböck, ist am Mittwoch, 10. Jänner im 72. Lebensjahr verstorben.

„Herbert Scheiböck war das Gesicht der oberösterreichischen Volkskultur, vor allem aber ein engagierter Vertreter der Interessen der Vereine und Verbände im Forum Volkskultur. Mit seiner Arbeit und seinem herzlichen Engagement hat er eine lebendige Plattform für die Arbeit unserer volkskulturellen Vereine und Verbände geprägt. Ich danke ihm auch persönlich für die gute, vertrauensvolle Zusammenarbeit, mit der wir viel für die Volkskultur erreichen konnten“, erklärt Landeshauptmann Thomas Stelzer. „Der unerwartete Verlust schmerzt mich persönlich. Unser Mitgefühl gilt seiner Frau und allen Angehörigen.“

Scheiböck, der in Thalheim/Wels gelebt hat, war seit 2003 im OÖ. Forum Volkskultur tätig, seit 2007 als dessen Präsident. Ein Meilenstein seiner Amtszeit als Präsident war die 2022 umgesetzte neue Organisation des Forums Volkskultur in Zusammenarbeit mit dem Verbund OÖ. Museen, mit der eine eigenständige Geschäftsstelle für die Anliegen der volkskulturellen Vereine und Verbände in Oberösterreich geschaffen wurde.

Bis zuletzt war Herbert Scheiböck neben seiner Tätigkeit als Präsident des Forums aktiver Leiter mehrerer Chöre. In seiner Arbeit für das OÖ. Forum Volkskultur hat er zahlreiche Veranstaltungen wie die Feste der Volkskultur federführend organisiert und damit das Bild der Volkskultur in der Öffentlichkeit geprägt.