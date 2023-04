Traumschiff, Shrek und Peter Hase

Rund um Ostern bietet der ORF nicht nur religiöse Programmpunkte, wie den päpstlichen Segen am Ostersonntag, es gibt auch ein umfassendes Unterhaltungsprogramm und ein Wiedersehen mit zahlreichen beliebten Animationsfiguren – darunter „Shrek“, „Vaiana“, „Die Unglaublichen“ oder „Smallfoot – Ein eisigartiges Abenteuer“, die alle am Karfreitag auf ORF 1 zu sehen sind.

Mit „Onward: Keine halben Sachen“ steht um 18 Uhr auch die Premiere des Pixar-Fantasyfilms auf dem ORF 1-Programm. Weiters wartet am 7. April um 21.45 Uhr mit der deutschsprachigen Free-TV-Premiere von „The Father“ auf ORF 1 ein Highlight für alle Cineasten.

Am Ostersonntag sorgen unter anderem „Biene Maja 2“ und „Peter Hase“ für Abwechslung auf ORF 1. Weiters schaut „Magische Ostern in der Moststraße“ (16.30 Uhr, ORF 2) auf Tradition und Brauchtum und erlaubt einen Blick auf lang gepflegte und erhaltene Rituale sowie Überlieferungen. Im Hauptabend am Ostersonntag führt um 20.15 Uhr „Das Traumschiff“ (ORF 2) nach Vancouver: Mit Kapitän Parger und seiner Crew geht’s an die kanadische Pazifikküste. Um 22 Uhr steht der erste Teil des „Tatort“-Zweiteilers „Nichts als die Wahrheit“ auf dem Programm, der zweite Teil ist am 10. April um 20.15 Uhr in ORF 2 zu sehen.

„Karfreitagskreuzweg“ und „urbi et orbi“

Die ORF-Religion bietet zu den diesjährigen Osterfeiertagen ein umfangreiches TV-Programmangebot in ORF 2: Im Gedenken an den Leidensweg Jesu Christi überträgt ORF III den „Karfreitagskreuzweg mit Papst Franziskus“ (7. April) live aus dem Vatikan sowie am Ostersonntag den Ostergottesdienst aus Rom und die Osteransprache des Papstes mit dem päpstlichen Ostersegen „urbi et orbi“ (9. April). Weiters dokumentiert Mathilde Schwabeneder in „Im Dienste des Papstes“ (7. April) den Arbeitsalltag im Vatikan.

Am Ostermontag (10. April) widmet sich der Benediktiner Johannes Pausch, Gründer und ehemaliger Prior des Europaklosters Gut Aich, in „Was ich glaube“ der Frage „Wie ist das mit dem Neubeginn?“.

Mäuse, Katzen und Bienen im Stephansdom

Seit 2015 beleuchtet ORF III im Rahmen einer Dokumentarfilmreihe jährlich neue Aspekte des Stephansdoms. „St. Stephan und die Tiere“, die bereits zehnte Produktion über das Wiener Wahrzeichen, widmet sich den tierischen Begegnungen im berühmten Gotteshaus. So veranstaltet Dompfarrer Toni Faber rund um das Assisi-Fest jährlich eine feierliche Haustiersegnung auf dem Stephansplatz. Außerdem bevölkert eine bunte Schar von Wildtieren die Kathedrale, darunter Falken, Mäuse und Bienen. ORF III zeigt in dieser neuen Dokumentation, dass der Stephansdom nicht nur ein Haus für Gott und die Menschen, sondern für alle Lebewesen der Schöpfung ist (10. April, 20.15 Uhr).

Eine „freie Kirche in einer freien Gesellschaft“ – offen für alle politischen Parteien und mit ausdrücklicher Zustimmung zur parlamentarischen Demokratie: Was die katholischen Bischöfe im „Mariazeller Manifest“ 1952 formulierten und für heutige Ohren selbstverständlich klingt, ist die Einsicht nach einem leidvollen Erfahrungsweg der katholischen Kirche in der Ersten Republik und unter der Nazi-Diktatur. Die neue „kreuz und quer“-Dokumentation „Kirchengeschichte in Rot-Weiß-Rot: Altar ohne Thron“ (11. April, 22.35 Uhr) von Christian Rathner zeichnet diesen Weg nach.

Und zur Frage „Wie ist eine Kirche der Zukunft?“ kommt der ehemalige Caritas-Präsident Franz Küberl in „Was ich glaube“ (16. April, 16.55 Uhr) zu Wort.