Trio Wanderer begeisterte im Francisco Carolinum

Das französische Trio Wanderer trägt seinen Namen in Anlehnung und als Huldigung an Schubert und die deutsche Romantik als wandernde Reisende. Diese drei Musiker sind begeisterte, aufgeschlossene Wanderer, die die musikalische Welt seit 30 Jahren gemeinsam bis heute auf den renommiertesten Musikbühnen der Welt erkunden. Zahllose CD-Einspielungen und große Jubelpreise sind geerntet.

Für den Kammermusikabend am Dienstag im Linzer Francisco Carolinum wählten Vincent Coq (Klavier), Jean-Marc Phillips-Verjabedian (Violine) und Raphael Pidoux (Cello) drei slawische Klaviertrios aus, die in ihrer orchestralen Klangdichte mit dem nationalen Kolorit als künstlerische Aussage beeindruckten.

Zuerst Bedrich Smetanas (1824-1884) Klaviertrio g-Moll op.15, ein ausdrucksmächtiges Werk mit Anklängen an die verehrten deutschen Romantiker Liszt und Schumann, aber auch in Erinnerung an Schmerz und Trauer über sein verlorenes Kind, das im unglaublich groß angelegten „Grave“ wieder zurück zu einer hell klingenden Klangbalance führte.

Der tschechisch US-amerikanische Komponist Bohuslav Martinu (1890-1959), ein produktiver und vielseitiger Komponist, der tschechische und mährische Volkslieder liebte, passte mit seinem Klaviertrio Nr.2 d-Moll H 327 gut in den Programmablauf des Abends.

Als dann im zweiten Teil des Konzerts Antonin Dvoraks (1841-1904) berühmtestes Klaviertrio, das Vierte und sogenannte „Dumky-Trio“ in e-Moll op. 90 aufgeführt wurde, kam nochmals gesteigerte Stimmung und Begeisterung in den Saal. „Dumky“ nennt man eine Art von balladesken slawischen Liedern und Tänzen, die in orchestraler Klangdichte, mit stürmischen Passagen und unglaublich großer Ausdruckspalette als kongeniales Zusammenspiel von diesen drei Musikern dargeboten wurde.

Das Publikum verlangte Zugaben und die kamen auch: ein virtuoses Stück vom Prager Geiger Josef Suk (1874-1935) und eine glanzvolle Bravour von der nur 24 Jahre alt gewordenen Lili Boulanger.

Von Christine Grubauer