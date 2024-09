Troll schlägt Hai: Die meistgesehenen Netflix-Filme

Troll schlägt Hai: Auf Platz 1 der meistgesehenen nicht-englischsprachigen Netflix-Filme liegt weiterhin das norwegische Fantasywerk „Troll“. In den ersten drei Monaten nach Veröffentlichung am 1. Dezember 2022 verzeichnete der Film 103 Mio. Abrufe.

Ein weiteres Untier hatte jetzt aber beinahe genauso viel Biss: Der französische Hai-Horrorfilm „Im Wasser der Seine“ lukrierte in rund drei Monaten 102,3 Mio. Abrufe. Netflix gibt maximal die Abrufzahlen der ersten 91 Tage preis.

Lesen Sie auch

„Im Wasser der Seine“ von Regisseur Xavier Gens war der Netflix-Hit des Sommers und wochenlang in vielen Ländern an der Spitze der Netflix-Charts bei den nicht-englischsprachigen Filmen.

Das Horrorwerk passte zu den Olympischen Spielen in der französischen Hauptstadt. In dem blutigen Schocker wird vor einem Triathlon-Wettbewerb in der Seine mitten in Paris ein sehr gefährlicher Hai geortet.