Turbulente Show mit (fast) freier Sicht auf alles

Einen fulminanten Publikumserfolg landete der neugegründete Theaterverein „Kultur im Park“ mit seiner ersten Premiere am Donnerstagabend in Traun.

Auf dem Spielplan stand das Stück „Ladies Night“, die Komödie um eine Männertruppe, die durch Striptease ihre finanzielle Misere beenden will. Der mehr als 600 Plätze umfassende Saal in der Spinnerei war praktisch ausgebucht.

Lokale Bezüge

„Ladies Night“ ist ein Stück von Stephen Sinclair und Anthony McCarten, in Traun hat man die Übersetzung von Annette und Knut Lehmann gewählt. Das Regieteam Katharina Bigus und Alexander Knaipp verpasste der Story noch eine Reihe von lokalen Trauner Bezügen.

Fünf Männer sind es, die einen Tiefpunkt in ihrem Leben erreicht haben: kein Geld, kein Job, nicht einmal mehr Bier, aber dafür jede Menge private Zores wie zu zahlende Alimente, ein Sohn, der lieber zum Drachensteigen geht, als mit dem Vater zum Match LASK gegen Rapid, Zoff mit der Ehefrau usw.

Das Quintett beschließt, es der berühmten Männer-Showtanzgruppe Chippendales gleichzutun und einen gekonnten Striptease für das weibliche Publikum auf die Bühne zu bringen.

Der Name „Wilde Stiere“ ist schnell gefunden, schwieriger ist es schon, bei der Show genau das zu zeigen, was die Frauen zu sehen wünschen, wobei man nicht genau weiß, was das ist. Jedenfalls sind perfekte maskuline Körper und die totale Bereitschaft, diese zu zeigen, gefordert. Wobei in Traun die fünf Typen — und hier hat man gut ausgewählt — unterschiedlicher nicht sein können. Davon lebt das Stück.

In der Folge arbeitet die „Mann-schaft“ — es spielt nur eine einzige Frau mit — mehr oder minder erfolgreich daran, dem Namen „Wilde Stiere“ gerecht zu werden. Man trainiert Muskeln und Performance, einer der Protagonisten schläft mit Plastikfolie um den Körper, weil man durch Schwitzen in der Nacht angeblich Fett verliert. Dann nimmt sich Sandra der Truppe an, sie weiß, wie man einen Auftritt „mit freier Sicht auf alles“ inszeniert und managt. Schließlich kommt es tatsächlich dazu, die „Wilden Stiere“ treten in Polizeiuniform auf, der sie sich systematisch entledigen bis das Kapperl ihre einzige Bekleidung ist, nicht am Kopf sondern an der „wichtigsten Stelle“. Vorhang.

Unterhaltung pur

„Ladies Night“ in der Trauner Spinnerei ist eine turbulente Komödie, die Schauspieler sind mit Fast-total-Einsatz bei der Sache und haben ganz offensichtlich Spaß daran. Das Stück selbst ist Unterhaltung pur, Tiefsinniges zu erwarten, wäre verfehlt. Man könnte das bekannte Nestroy-Zitat „Es ist alles Chimäre, aber mich unterhalt´s“ abwandeln in „Es ist alles Klamauk, aber die Leut unterhalt´s“. So hat es offensichtlich auch das Publikum gesehen, permanentes Lachen, Klatschen und Kreischen begleitete das zweistündige Bühnengeschehen.

Von Werner Rohrhofer