U2-Mitglieder Bono und The Edge beim Sarajevo Film Festival

Der Dokumentarfilm „Kiss the Future“ über die engen Beziehungen zwischen den Rockmusikern von Sarajevo und der irischen Band U2 während der Belagerung der bosnischen Hauptstadt in den Jahren 1992 bis 1995 hat das diesjährige Filmfestival in der bosnischen Hauptstadt am Freitagabend eröffnet. U2-Sänger Bono und Bandgitarrist The Edge waren als Stargäste mit dabei.

Das Filmfestival von Sarajevo, das gegen Ende des Bosnienkriegs von einer Gruppe von Filmbegeisterten gegründet wurde, hat sich mit 235 Filmen in diesem Jahr zur größten Veranstaltung dieser Art in Südosteuropa entwickelt.

Der von den Hollywood-Stars Matt Damon und Ben Affleck produzierte Eröffnungsfilm „Kiss the Future“ von Nenad Čičin-Šain schildert die Entschlossenheit junger Musiker aus Sarajevo, den Schrecken des Krieges zu entfliehen, indem sie Rockkonzerte im Keller der Akademie der Darstellenden Künste veranstalten.

U2 – damals eine der populärsten Bands der Welt – engagierte sich, nachdem ein Entwicklungshelfer sie überredet hatte, während ihrer Europatournee 1993 Live-Satellitenverbindungen mit Sarajevo herzustellen. Nach dem Ende des Bosnienkriegs 1997 veranstalteten U2 ein großes Konzert in Sarajevo, das Bono mit der Aufforderung beendete, „die Zukunft zu küssen“.

Das Sarajevo Film Festival läuft noch bis zum 18. August, wobei auch das österreichische Filmschaffen vertreten ist. So feiert der neue, in Albanien gedrehte Film „Europa“ der heimischen Regisseurin und Drehbuchautorin Sudabeh Mortezai am 16. August beim Festival seine Weltpremiere. Zudem läuft die österreichische Koproduktion „Animal“ von Sofia Exarchou und mit dem Wiener Szenemusiker Voodoo Jürgens in einer kleineren Rolle im Wettbewerb. Und nicht zuletzt erweist das Festival mit einem mehrtägigen Tribute der Regisseurin Jessica Hausner alle Ehre.

